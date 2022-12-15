الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كولر يوزع 3 مهام على جهازه لمراقبة صن دوانز والقطن والهلال

كولر وجهازه المعاون
كولر وجهازه المعاون علي هامش المران

حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي ثلاث مهام للجهاز المعاون له سواء الفني أو الجهاز الإداري من أجل متابعة الفرق التي وقعت ضمن مجموعة الفريق في دوري أبطال إفريقيا، خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مسئول لـ “الدستور” أن المدير الفني عقد جلسة مع الثلاثي جهازه المعاون وسيد عبدالحفيظ وياسين الميكاري من أجل تكليف كل واحد بمهام متابعة كل كبيرة وصغيرة عن أندية صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني، وتجهيز ملفات كاملة بكل مبارياتهم من الآن وحتى شهر فبراير المقبل.

وأضاف المصدر أن كولر طلب من قمصان جمع كافة المعلومات الخاصة عن الفرق الثلاثة، سواء الفنية أو الإدارية، وسيتم عمل ملف خاص لكل نادٍ منهم بأسماء لاعبيه وطريقة اللعب، وأبرز نقاط القوة والضعف، وحتى الملاعب التي سيخوض الأهلي مواجهاته عليها خارج مصر.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الإداري سيقوم  بمتابعة الفرق الموجودة ضمن مجموعة المارد الأحمر إفريقيًا من الناحية الإعلامية بما يعني كل ما ينشر عن الفرق في الإعلام الجنوب إفريقي والكاميروني والسوداني .

وأوضح المصدر أن التونسي ياسين الميكاري محلل أداء الأهلي مهمته متابعة الأندية الثلاثة، وتقديم تقرير شامل بصفة أسبوعية من أجل الاطلاع على تطور أداء صن داونز والهلال والقطن، حيث يرغب الجهاز الفني في أن يكون على دراية تامة بالمنافسين مع التجربة الأولى للمدير الفني السويسري داخل قارة إفريقيا من أجل استعادة اللقب الإفريقي مرة أخري لأحضان القلعة الحمراء .

وكان الفريق قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في المباراة الماضية، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيوتشر ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.

السويسري مارسيل كولر الاهلى دوري أيطال افريقيا الهلال السوداني صن دوانز القطن الكاميروني

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