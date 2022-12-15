الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

هدوء حذر في الإسماعيلي.. «الجمل» يحتوي «متمردي الدراويش» قبل مواجهة بيراميدز

الاسماعيلى
الاسماعيلى

تمكن أيمن الجمل المدير الفني المؤقت لفريق الكرة بالنادى لإسماعيلي، من احتواء حالة التمرد الجماعي للاعبي الدراويش، حيث انتظم اللاعبون داخل معسكر مغلق بفندق النادي، ووافقوا على خوض مباراتهم أمام بيراميدز في الأسبوع السابع للدوري الممتاز التى ستجرى فى  الثالثة عصر غدًا الجمعة بإستاد الإسماعيلية.

وتسببت تصريحات يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي بشأن لاعبي الفريق، ومطالبته للجميع بتحمل ظروف النادى أو الرحيل، فى حالة غضب لدى اللاعبين الذين دخلوا في حالة تمرد وامتنعوا عن خوض المران .

وهو ما دفع مجلس الإسماعيلي لتوقيع غرامة قاسية ضد لاعبي الفريق الذين رفضوا أداء المران الرئيسي أمس الأربعاء، استعدادًا للقاء بيراميدز، حيث لوحت إدارة النادى إلى الاستعانة بفريق من قطاع الناشئين لخوض المباراة لتأديب المتمردين، قبل العودة للمران .

وقرر مجلس الدراويش خصم 50 ألف جنيه من كل لاعب الموسم الماضي عندما امتنعوا عن خوض مرانهم، تحت إشراف حمد إبراهيم المدير الفني الأسبق للدراويش، والعقوبة الجديدة قد تكون بنفس المبلغ أو أزيد حسب قرار المجلس.

وتم التنسيق مع أيمن الجمل القيادة الفنية المؤقتة للإشراف، وخالد القماش المشرف على قطاع الناشئين، الاستعانة بفريق أمل النادي من قطاع الناشئين، إذا استمر اللاعبين في تمردهم والامتناع عن خوض اللقاء الرسمي المقبل ورفع مذكرة للجبلاية بالأحداث.

اجتماع ا طارئ ا استاد الإسماعيلية الاسماعيلى الاسماعيل التنس الإسماعيلية اسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية اليوم 15 ديسمبر

رئيس الوزراء يشهد إطلاق ثالث مراحل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

الخارجية الأمريكية: مصر لها دور عظيم بالشرق الأوسط وتأثيرها قوى فى المنطقة

«النواب الأمريكى» يرجح ارتباط منشأ كورونا ببرنامج صينى للأسلحة البيولوجية

عرض متهم بقتل طفلة في السلام على الطب الشرعي لـ«تحليل المخدرات»

حملات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة لضبط المخالفين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟