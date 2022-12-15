هدوء حذر في الإسماعيلي.. «الجمل» يحتوي «متمردي الدراويش» قبل مواجهة بيراميدز

تمكن أيمن الجمل المدير الفني المؤقت لفريق الكرة بالنادى لإسماعيلي، من احتواء حالة التمرد الجماعي للاعبي الدراويش، حيث انتظم اللاعبون داخل معسكر مغلق بفندق النادي، ووافقوا على خوض مباراتهم أمام بيراميدز في الأسبوع السابع للدوري الممتاز التى ستجرى فى الثالثة عصر غدًا الجمعة بإستاد الإسماعيلية.

وتسببت تصريحات يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي بشأن لاعبي الفريق، ومطالبته للجميع بتحمل ظروف النادى أو الرحيل، فى حالة غضب لدى اللاعبين الذين دخلوا في حالة تمرد وامتنعوا عن خوض المران .

وهو ما دفع مجلس الإسماعيلي لتوقيع غرامة قاسية ضد لاعبي الفريق الذين رفضوا أداء المران الرئيسي أمس الأربعاء، استعدادًا للقاء بيراميدز، حيث لوحت إدارة النادى إلى الاستعانة بفريق من قطاع الناشئين لخوض المباراة لتأديب المتمردين، قبل العودة للمران .

وقرر مجلس الدراويش خصم 50 ألف جنيه من كل لاعب الموسم الماضي عندما امتنعوا عن خوض مرانهم، تحت إشراف حمد إبراهيم المدير الفني الأسبق للدراويش، والعقوبة الجديدة قد تكون بنفس المبلغ أو أزيد حسب قرار المجلس.

وتم التنسيق مع أيمن الجمل القيادة الفنية المؤقتة للإشراف، وخالد القماش المشرف على قطاع الناشئين، الاستعانة بفريق أمل النادي من قطاع الناشئين، إذا استمر اللاعبين في تمردهم والامتناع عن خوض اللقاء الرسمي المقبل ورفع مذكرة للجبلاية بالأحداث.