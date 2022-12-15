الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الساحل الشرقى لتايوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على عمق ضحل، الساحل الشرقي لتايوان، اليوم الخميس، بحسب ما أعلن معهد الأرصاد الجوية في الجزيرة، وقد شعر بالهزة سكان العاصمة تايبيه.

وقال المعهد: "إنّ الزلزال وقع بعيد الساعة 12:00 ظهرًا (04:00 ت غ)، محدّدًا مركزه على بُعد حوالى 30 كلم قبالة سواحل مقاطعة هالين وعلى عمق 6 كيلومترات فقط عن سطح البحر".

من جهتها، حدّدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ5.9 درجة وحدّدت مركزه على عمق 12 كيلومترًا، ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال.

وتشهد تايوان زلازل بشكل منتظم بسبب وقوعها فوق منطقة تتقاطع قربها صفيحتان تكتونيتان، يؤدّي احتكاكهما ببعضهما البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كثيف.

ويمكن للزلازل التي تزيد قوّتها عن 6 درجات أن تكون مميتة، على الرّغم من أنّ شدّة الزلزال ليست العامل الوحيد لتحديد حجم أضراره، إذ إنّ عوامل عدّة تدخل على هذا الصعيد من بينها خصوصًا مكان وقوع الزلزال وعُمقه.

وقال مراسل لوكالة "فرانس برس" في تايبيه: "إنّ الهزة في العاصمة كانت أقلّ حدّة من الزلازل السابقة التي شعر بها سكّان العاصمة هذا العام".

وفي 18 سبتمبر ضرب زلزال بقوة 6.9 درجة الساحل الشرقي لتايوان، ممّا أسفر عن مقتل شخص واحد وسقوط عدد من المباني.

وقال وقتها مركز رصد الزلازل في هذه الجزيرة  إن الهزة الأرضية التي تم تسجيلها كانت على بعد 69 كيلومترًا جنوب غرب مدينة هوالين، وعلى عمق 13.4 كيلومتر.

وجاء هذا النشاط الزلزالي وقتها، بعد يوم واحد من وقوع زلزال شديد بقوة 6.8 درجة في الجزء الشرقي من الجزيرة، وألحقت الهزة التي ضربت سواحل الجزيرة أضرارًا بالجسور والطرق والمباني والبنية التحتية، كما تسببت في مصرع شخص واحد وإصابة 79 آخرين.

​تايوان معهد الأرصاد الجوية زلزال 6 درجات العاصمة تايبيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

فى 2024.. المطارات البريطانية تعتزم تخفيف القيود على نقل السوائل بحقائب اليد

الرئيس السيسى يحضر مأدبة عشاء بالبيت الأبيض للزعماء الأفارقة

وكالة الفضاء البريطانية: 2.7 مليون إسترلينى لدعم إطلاق الأقمار الصناعية

مبادرة أمريكية لتأمين الكهرباء للمنشآت الصحية فى إفريقيا بـ150 مليون دولار

الذهب يتراجع عالميًا مع تأكيد «الفيدرالى الأمريكى» على مسار رفع أسعار الفائدة

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الساحل الشرقى لتايوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟