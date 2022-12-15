زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الساحل الشرقى لتايوان

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على عمق ضحل، الساحل الشرقي لتايوان، اليوم الخميس، بحسب ما أعلن معهد الأرصاد الجوية في الجزيرة، وقد شعر بالهزة سكان العاصمة تايبيه.

وقال المعهد: "إنّ الزلزال وقع بعيد الساعة 12:00 ظهرًا (04:00 ت غ)، محدّدًا مركزه على بُعد حوالى 30 كلم قبالة سواحل مقاطعة هالين وعلى عمق 6 كيلومترات فقط عن سطح البحر".

من جهتها، حدّدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ5.9 درجة وحدّدت مركزه على عمق 12 كيلومترًا، ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال.

وتشهد تايوان زلازل بشكل منتظم بسبب وقوعها فوق منطقة تتقاطع قربها صفيحتان تكتونيتان، يؤدّي احتكاكهما ببعضهما البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كثيف.

ويمكن للزلازل التي تزيد قوّتها عن 6 درجات أن تكون مميتة، على الرّغم من أنّ شدّة الزلزال ليست العامل الوحيد لتحديد حجم أضراره، إذ إنّ عوامل عدّة تدخل على هذا الصعيد من بينها خصوصًا مكان وقوع الزلزال وعُمقه.

وقال مراسل لوكالة "فرانس برس" في تايبيه: "إنّ الهزة في العاصمة كانت أقلّ حدّة من الزلازل السابقة التي شعر بها سكّان العاصمة هذا العام".

وفي 18 سبتمبر ضرب زلزال بقوة 6.9 درجة الساحل الشرقي لتايوان، ممّا أسفر عن مقتل شخص واحد وسقوط عدد من المباني.

وقال وقتها مركز رصد الزلازل في هذه الجزيرة إن الهزة الأرضية التي تم تسجيلها كانت على بعد 69 كيلومترًا جنوب غرب مدينة هوالين، وعلى عمق 13.4 كيلومتر.

وجاء هذا النشاط الزلزالي وقتها، بعد يوم واحد من وقوع زلزال شديد بقوة 6.8 درجة في الجزء الشرقي من الجزيرة، وألحقت الهزة التي ضربت سواحل الجزيرة أضرارًا بالجسور والطرق والمباني والبنية التحتية، كما تسببت في مصرع شخص واحد وإصابة 79 آخرين.