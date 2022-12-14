الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة سيدة سقطت من شرفة شقتها بالطابق الخامس فى حلوان

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة بدفن جثة سيدة سقطت من أعلى عقار سكنى بحلوان لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث .

وكشفت التحريات الأولية مصرع سيدة فى العقد السادس من عمرها سقطت من شرفة شقتها بالطابق الخامس فى مدينة حلوان، حيث تبين أن المتوفاة تعانى من حالة نفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بسقوط سيدة من عقار سكنى بدائرة قسم شرطة حلوان، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين سقوط سيدة فى العقد السادس من عمرها من شرفة شقتها بالطابق الخامس وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة دفن جثة سيدة حلوان عقار سكني جثة سيدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

حبس عاطل لحيازته أقراصًا مخدرة فى إمبابة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 14-12-2022

اضبط تردد قناة bein sport المفتوحة 1و2 2022 الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسماعيلية الصحراوى

القبض على المتهمين بتعذيب وقتل شخص فى مدينة بدر

تقديم الخدمة الطبية بالمجان لأكثر من 195 ألف مواطن فى دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟