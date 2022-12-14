بايدن: الاستثمار بـ700 مليار دولار فى مشروعات الطاقة النظيفة والأسمدة بإفريقيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن مجموعة السبع ستقدم دعمًا للبنية التحتية في الكثير من دول إفريقيا وأعلنت بعض المشاريع بتكلفة 600 مليون دولار تندرج في ملف البنية التحتية، عن توفير استثمارات بمليارات الدولارات لدعم محطات الطاقة.

الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر ودعم الطاقة الشمسية

وأضاف خلال كلمته في المنتدى الإفريقي الأمريكي، أنه سيتم الاستثمار في الهيدروجين الأخضر بـ2 مليار دولار ودعم الطاقة الشمسية في أنجولا ومشروعات في شمال إفريقيا ومصر للمضي قدمًا في هذا التعاون.

وتابع، أنه لا بد من توفير الصمود ضد التغيرات المناخية وسوف نستمر في دعم الاقتصاديات في إفريقيا والشعب الإفريقي من خلال بناء القدرات البشرية.

وأعلن خلال كلمته عن الاستثمار بـ700 مليار دولار في عدد من المشروعات في دعم الطاقة النظيفة وتوفير الأسمدة الزراعية لمساعدة المزارعين، و10 ملايين دولار لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومساعدة القارة الإفريقية للحصول على مياه نظيفة.