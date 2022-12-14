الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير اقتصادى: حوافز أمريكية للاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر بالقارة الإفريقية

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

قال الخبير الاقتصادي شريف الجبلي، إن الاستتثمارات الأمريكية في مصر معظمها في مجال الطاقة بكل أنواعها.

أمريكا تعطي حوافز كبيرة لانتاج الهيدروجين الأخضر

وتوقع الجبلي خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أمريكا تعطي حوافز كبيرة للاستثمارات في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، من خلال القمة، مُشيرًا إلى أن مصر وقعت اتفاقيات كبيرة في هذا المجال مع دول مختلفة. 

وتابع، إن إفريقيا اليوم تختلف عن  10 سنوات مضت، خاصة مع ارتفاع نسب النمو بها خلال فترة جائحة كورونا، وتراوحت نسبة ما بين 5 و 6%. 

وأشار إلى أن إفريقيا غنية بالمعادن، وأن صناعة السيارات الكهربائية بأمريكا، تحتاج صناعة بطاريات معظم المواد الخام لها تتواجد في إفريقيا، وكذلك الزراعة لها مستقبل كبير في إفريقيا.

وأكد أن الزراعة كانت غير جاذبة للاستمثار لأنها مكلفة وطويلة المدى ولكن بعد جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، فلا بد من التوسع الزراعي ولا يوجد مكان سوى في إفريقيا لأنها بها أراض زراعية ومياه ولا بد من المؤسسات الدولية تمويل هذه المشاريع.

وأردف، أن أمريكا تأخرت جدًا في علاقتها بافريقيا ومؤتمر القمة الإفريقية والعربية سيكون فيه حوار جيد بين الشباب والجانب الأمريكي ليكتشفوا عوامل الجذب في إفريقيا.

الخبير الاقتصادي أمريكا تأخرت علاقتها بافريقيا الاستتثمارات الأمريكية

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