الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«حماية المستهلك» يطلق حملة لاستدعاء ماركات سيارات شهيرة

حماية المستهلك
حماية المستهلك

أطلق جهاز حماية المستهلك، حملة جديدة لاستدعاء بعض سيارات موديلات سيات ليون وسيات توليدو موديل 2013 - 2014 - 2015، وهي حملة مجانية دون أي تكاليف أو رسوم على العميل.

يأتى ذلك في إطار الاطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصًا من حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين دائما كإجراء وقائى.

لمزيد من المعلومات يُرجى الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 《 19178》 وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل.

من حق المستهلك أن يعرف تفاصيل ما يطفو على سطح مشاكل السلع الاستهلاكية والخدمات من حين لآخر , ومن أجل هذا الحق يقدم جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الاجهزة المعنية دراسات علمية مؤكدة عن كل ما يهم المستهلك ويختص بحقه في الحصول على سلعة آمنة وذات جودة عالية.

حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك تحديث البيانات المستهلك اجراء وقائي الخط الساخن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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