أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكى للرئيس السيسي: «دوركم بارز في إحلال السلام بالمنطقة»

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في فعاليات القمة "الأمريكية - الإفريقية".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، إن أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكى من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أكدوا للرئيس عبدالفتاح السيسي أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسى فضل مصر فى فتح باب السلام ونشر ثقافة التعايش المشترك فى منطقة الشرق الاوسط".

وتستضيف واشنطن على مدى 3 أيام، عددًا من المنتديات والاجتماعات خلال القمة الأمريكية الإفريقية، تناقش موضوعات مثل القادة الشباب الأفارقة، ومنتدى الفضاء الأمريكي الإفريقي، وفرص النمو في القارة السمراء، وغيرها.