الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. حسام حسن مديرًا فنيًا للمصرى البورسعيدى

حسام حسن
حسام حسن

أعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة كامل أبوعلي، تعيين حسام حسن لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي المصري البورسعيدي على فيسبوك، مُرحبًا بالمدير الفني للنادي.

واعتمد مجلس إدارة المصري البورسعيدي، التشكيل النهائي للجهاز الفني للفريق الذي سيقوده حسام حسن.

ويضم الجهاز الجديد بقيادة العميد كلا من، إبراهيم حسن مديرًا للكرة وطارق سليمان وطارق الصاوى مدربين وشريف خليل مدربا مساعدا وسعفان الصغير مدربًا لحراس المرمى ووليد بدر مديرا إداريا ومحمود جابر إداريًا والدكتور محمد عنانى طبيبًا.

وأعاد المجلس مجدى الشناوي لمنصبه السابق مديرا لقطاع البراعم بالنادى ووجه الشكر لمحمود عبدالحكيم ومحمد عبدالمنصف.

المصرى البورسعيدى حسام حسن الدورى المصرى

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وائل لطفي

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