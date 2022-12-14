الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

قال أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إنهم أحبطوا أكثر من 400 عملية محتملة ضد الإسرائيليين داخل الضفة الغربية.

وقال كوخافي، خلال تعليقه على الأوضاع الأمنية داخل الضفة المحتلة: "لسوء الحظ لا يمكننا منع جميع العمليات، خلال العام المنصرم، قمنا بإحباط أكثر من 400 عملية محتملة، في الوضع الطبيعي كان على الأجهزة الأمنية الفلسطينية أن تقوم بهذا العمل".

في السياق ذاته كشف الجيش الإسرائيلي إن 354 فلسطينيًا استشهدوا خلال السنوات الست الماضية في أنحاء الضفة الغربية والقدس برصاص قوات الجيش، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

إسرائيل الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية أفيف كوخافي رئيس أركان

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وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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