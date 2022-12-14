الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

قال أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إنهم أحبطوا أكثر من 400 عملية محتملة ضد الإسرائيليين داخل الضفة الغربية.

وقال كوخافي، خلال تعليقه على الأوضاع الأمنية داخل الضفة المحتلة: "لسوء الحظ لا يمكننا منع جميع العمليات، خلال العام المنصرم، قمنا بإحباط أكثر من 400 عملية محتملة، في الوضع الطبيعي كان على الأجهزة الأمنية الفلسطينية أن تقوم بهذا العمل".

في السياق ذاته كشف الجيش الإسرائيلي إن 354 فلسطينيًا استشهدوا خلال السنوات الست الماضية في أنحاء الضفة الغربية والقدس برصاص قوات الجيش، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».