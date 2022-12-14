الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بغسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالإسكندرية

المتهم
المتهم

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 20 مليون جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

الإسكندرية تجارة المخدرات غسل ضبط

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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ضبط المتهم بغسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالإسكندرية

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