رئيس الإنجيلية: نسعى نحو تعليم لاهوتي يخلق علاقة عميقة مع النص المقدس

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم الأربعاء، في لقاء رابطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعليم اللاهوتي MENATE، بكلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بالقاهرة، بمشاركة الدكتور القس جاك سارة، رئيس كلية بيت لحم للكتاب المقدس، الدكتور القس إلياس غزال، المدير ااتنفيذي للرابطة، الدكتور عاطف مهني، مدير مركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط بكلية اللاهوت الإنجيلية وعضو الرابطة، بجانب الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وممثلي ١٧ كلية لاهوت إنجيلية من المنطقة العربية والشرق الأوسط.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بأعضاء رابطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعليم اللاهوتي من جميع الدول المشاركة، معبرا عن سعادته بزيارتهم لمصر.

وقال "زكي": "مهمتنا في التعليم اللاهوتي الالتزام بثقافة الجدية والتدقيق والنقد الذاتي المرتبط بالتمكين، ولا مستقبل للتعليم اللاهوتي بدون التمسك بالنص المقدس، والالتزام بصلابة الإيمان واليقين، كما أننا نحتاج إلى تعليم لاهوتي يخلق علاقة عميقة مع النص المقدس".

وأضاف: "هناك ١٠ كليات معتمدة من رئاسة الطائفة الإنجيلية، والتي يتم من خلالها تسجيل خريجيها قسوسًا تابعين للطائفة الإنجيلية، وعلى رأسها كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية، بجانب كليات اللاهوت التابعة لرابطة الإنجيليين بمصر، كما نسعى نحو تعليم لاهوتي مؤثر، لأن جوهر رسالة الكنيسة هي تغيير المجتمع للأفضل، ومستقبل الكنيسة في تقديم الخادم النموذج".

تأسست رابطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعليم اللاهوتي (MENATE) عام 1992 بهدف تعزيز الكنيسة في الشرق الأوسط من خلال تقديم المتابعة والشركة، وبناء شبكة تواصل، وضمان الجودة والخدمات المهنية لمؤسسات التعليم العالي الإنجيلية في المنطقة. واعتبارًا من يناير 2017، سبع عشرة مؤسسة تعليمية أصبحوا أعضاءً في رابطة الشرق الأوسط للتعليم اللاهوتي، وتسعى رابطة الشرق الأوسط للتعليم اللاهوتي لأن تخدم كلًّا من المدارس اللاهوتية والكنائس في المنطقة، حيث إن الهدف من التعليم اللاهوتي هو تعزيز الكنيسة ودعمها.