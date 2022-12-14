تقرير هندى: القمة الأمريكية الإفريقية فرصة ذهبية للقارة السمراء للعودة للصدارة

قال موقع "tfiglobalnews" الهندي، في تقرير له، إن القمة الأمريكية الإفريقية فرصة لإفريقيا لتتولى زمام الأمور، وإن هناك الكثير المتوقع خروجها من القمة بخلاف الاتفاقيات الاقتصادية، وهو بروز أهمية القارة الأفريقية.

القمة الأمريكية الإفريقية

وقال الموقع: لقد بدأت القمة الأمريكية الإفريقية التي تستمر 3 أيام، وعلى الرغم من أن الغرض من هذه القمة على الورق هو تعزيز الفرص التجارية، إلا أن هناك الكثير مما هو عليه.

وقال الموقع: لقد نمت الأهمية الجغرافية السياسية لإفريقيا مؤخرًا، والولايات المتحدة بحاجة إلى إفريقيا الآن أكثر من أي وقت مضى، لاسيما مع تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وكيف وضعت الغرب في وضع أزمة طاقة وبدأت في التدافع الجديد على إفريقيا لتأمين إمداداتها البديلة.

وفي أوقات إعادة التنظيم الجغرافي السياسي المتغيرة، تتخذ إفريقيا الآن أيضًا موقفها المستقل بشأن القضايا المختلفة، وعلى الرغم من أن الغرب بذل قصارى جهده للحصول على الدعم من إفريقيا، إلا أن العديد من الدول الإفريقية امتنعت عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا الذي صدم الولايات المتحدة.

وتابع التقرير الهندي أن إفريقيا لم تتأثر بشكل واضح بالغرب، وأنهم يستكشفون خيارات أفضل ويقيمون روابط جديدة تناسب مصالحهم الوطنية، وبما أن الولايات المتحدة ليست معتادة على مثل هذا الموقف الإفريقي،هي الآن تعتمد تدابير مختلفة لسد فجوة الثقة المتزايدة مع إفريقيا. وهكذا، يستضيف بايدن الآن 50 زعيمًا من الدول الإفريقية كجزء من القمة الأمريكية الإفريقية.

وأشار التقرير الهندي: إفريقيا غنية للغاية. ومع ذلك، أدرك القادة الأفارقة اليوم أنه بدون الوحدة الإفريقية الصادقة، ستظل القارة تحت رحمة السلطة والاستغلال الإمبرياليين. الآن تعهدت الدول الإفريقية بالعمل معًا لمحاربة مشاكل مثل الإرهاب في القارة.

هذا ليس كل شيء. أصبحت إفريقيا الآن أكثر حزمًا بشأن مصلحتها الوطنية، بل إنها تتحدى الدوافع المفترسة للشركات الغربية متعددة الجنسيات، وهذه الثقة والتأكيد التي تم العثور عليها حديثًا في إفريقيا تعني بشكل أساسي أنه لم يعد من الممكن اعتبار القارة أمرًا مفروغًا منه من قبل الغرب. تطالب إفريقيا اليوم بأن تعامل كشركاء متساوين عندما يتعلق الأمر بإقامة علاقات مع دول أخرى.

واختتم التقرير: هذه القمة الأمريكية الإفريقية هي فرصة ذهبية لإفريقيا لاستغلال هذه الفرصة لتحقيق أقصى فائدة لها والتعامل مع الولايات المتحدة بشروطها الخاصة.. إنه الوقت المناسب للقارة للتقدم، لقد وصل فجر القرن الإفريقي.