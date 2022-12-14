الأنبا بشارة جودة يترأس أمسية روحية واحتفالية لاجتماع الصلاة

ترأس الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، أمسية روحية، لاجتماع الصلاة بمناسبة نهاية السنة بكنيسة ملكة السلام بالفكرية.

بدأت الاحتفالية بالصلاة ثم كلمة ترحيب من الأب القمص جرجس بشري راعي الكنيسة وبحضور الأب ميخائيل إبراهيم.

تخلل الاحتفال ترانيم وتأملات روحية ومسابقات دينية، فيما ألقى الأنبا بشارة جوده عظة عن مرافقة مريم في حياة السيد المسيح من البداية وإلى النهاية هي حاضرة في الكنيسة حتى الآن وعلى مثال مريم نتعلم فضيلة الإصغاء لدعوة الله لنا.