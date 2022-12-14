الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا بشارة جودة يترأس أمسية روحية واحتفالية لاجتماع الصلاة

الانبا بشارة جودة
الانبا بشارة جودة

ترأس الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، أمسية روحية، لاجتماع الصلاة بمناسبة نهاية السنة بكنيسة ملكة السلام بالفكرية. 

بدأت الاحتفالية بالصلاة ثم كلمة ترحيب من الأب القمص جرجس بشري راعي الكنيسة وبحضور الأب ميخائيل إبراهيم.

 تخلل الاحتفال ترانيم وتأملات روحية ومسابقات دينية، فيما ألقى الأنبا بشارة جوده عظة عن مرافقة مريم في حياة السيد المسيح من البداية وإلى النهاية هي حاضرة في الكنيسة حتى الآن وعلى مثال مريم نتعلم فضيلة الإصغاء لدعوة الله لنا. 

 

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