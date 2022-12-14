«المتاحف المصرية والرؤى الجديدة».. على طاولة المجلس الأعلى للثقافة

“المتاحف المصرية والرؤي الجديدة”، عنوان اللقاء الفكري، والذي تنظمه لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلي للثقافة، وتعقد بقاعة المجلس بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء.

ويشارك في ندوة “المتاحف المصرية والرؤي الجديدة”، كل من: الدكتور الطيب عباس - مديرالمتحف الكبير ويتحدث عن “المتحف الكبير”، والدكتورة منى حجاج - أستاذ اليونانى الروماني بكلية الآداب – جامعة الاسكندرية، وتتحدث عن “المتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية فى ثوبه الجديد”.

بالإضافة إلى الباحثة صباح عبد الرازق، مديرة المتحف المصري بالتحرير، وتتحدث عن “تطوير المتحف المصرى”، أما الدكتور عبد الرحيم - أستاذ الآثار والفنون الإسلامية – جامعة القاهرة يتناول في مداخلته الحديث عن “متحف الفن الإسلامي تاريخ وفن”، أما الدكتورة ماري ميساك - أستاذة بكلية السياحة والفنادق – جامعة حلوان فتتحدث عن “المتحف القبطى والآثار القبطية فى العالم”.

ويشارك أيضًا الدكتور جمال شقرة - أستاذ التريخ الحديث والمعاصر – كلية التربية جامعة عين شمس، ويتحدث عن “تاريخ تطوير متحف قيادة الثورة”، واللواء مصطفى الشريف، ويتحدث عن "متحف قيادة الثورة.

وتدير اللقاء الذي يبث أيضا عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات بفيسبوك دكتورة علا العجيزي مقررة لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلي للثقافة.

ــ الانتحال والملكية الفكرية في الفن التطبيقي

في سياق متصل، تعقد لجنة الملكية الفكرية بالتعاون مع لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، والتابعتين للمجلس الأعلي للثقافة، ندوة بعنوان “الانتحال والملكية الفكرية في الفن التطبيقي”، وذلك في السادسة من مساء غد الخميس، بقاعة المجلس الأعلي للثقافة.

يدير اللقاء يعقب عليه الدكتور حسام لطفى أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بنى سويف، ويشارك بها كل من: الدكتور حلمي الشنواني نقيب مصممي الفنون التطبيقية، والدكتور محمد العربي أستاذ الفنون التطبيقية - جامعة حلوان، والدكتور محمد عبد الفتاح خبير الملكية الفكرية في العلامات التجارية، والدكتور ياسر جاد عميد معهد الملكية الفكرية - جامعة حلوان.

يذكر أن مصطلح “حماية الملكية الفكرية”، يقصد به توفير كل الحماية لمجموع عناصر الإبداع والابتكار، سواء تشكل في حماية حقوق التأليف، والحقوق المجاورة لحقوق المؤلف.

وتتضمن حماية حقوق الملكية الفكرية فرعين أساسيين هما: حقوق النشر التي تهتم بشكل مباشر بالأعمال الفنية الأدبية والفنية وإنتاجياتها السمعية والبصرية، والفوتوغرافية السينمائية والأشرطة التصويرية وغيرها.

الفرع الثاني حقوق الملكية الصناعية التي تختص بالاختراعات الصناعية إضافة إلي أشكال أخري ومنها: العلامات التجارية، التصميمات الصناعية، الأسرار التجارية، الخرائط الجغرافية، مخططات الرقائق ومنتجاتها.