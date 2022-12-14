الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أحمد كريمة يرد على المطالبين بأجر للزوجة على خدمة زوجها

أحمد كريمة
أحمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن حق الكد والسعاية تفرد به المذهب المالكي في هذه المسألة ولذلك نصت عليها مدونة فقة الأسرة بالمملكة المغربية الشقيقة.

 

حق الكد والسعاية يكون في الأعمال المالية بين الزوجين

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية "ETC": أن حق الكد والسعاية، يكون في الأعمال المالية بين الزوجين.

 

وأكد أن ذلك يحصر في المعاملات المشتركة بين المرأة وزوجها ولا يمتد لغير ذلك، من باب شركة الأبدان ويقتسما الربح وهذا أمر مقرر في الفقة الإسلامي وقد تكون شركة مفاوضة، مشيرًا إلى أن من يروج في فقة الأسرة، للكد والسعاية بمقاسمة المرأة لمال زوجها يتهم الشريعة بالتقصير. 

 

أجر المرأة عن خدمة زوجها

وعن أجر المرأة عن الأعمال المنزلية قال: إن السيدة فاطمة الزهراء كانت تكد داخل المنزل وكان سيدنا علي بن أبي طالب يكد خارج المنزل، لكن لا يجب أن نقول أن للمرأة حق عند زوجها إذا مسحت وكنست وأدت الأعمال المنزلية لأن هذا الأمر سينزل بها من مرتبة الزوجة إلى خادمة.

 

وتابع: "مينفعش المرأة تاخد أجرة أو مكافئة على رعايتها لزوجها وصغارها، لأن القرآن خصص لها نفقة وهي حق على الزوج .. انتو هتقلبو الزوجة لخدامة أو شغالة؟! دي إهانة المرأة أما الإسلام فقد نظر لها نظرة الاحترام والتبجيل".

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