الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رانيا الحداد تكشف سبب أهمية الأغنية الشعبية وكيفية الحفاظ عليها؟

قصر ثقافة غزل المحلة
قصر ثقافة غزل المحلة

قالت رانيا الحداد، مديرة قصر ثقافة غزل المحلة، إن الأغنية الشعبية من أبرز أنواع الفنون، وذلك لأن المجتمع كله يساهم في تكوينها وليس لها صاحب وتتميز بكون كلماتها من المجتمع وكله يستوعبها وكلماتها تناسب كل المناسبات.

 

الحفاظ على التراث الشعبي

وأضافت “الحداد”، خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية DMC، أن مصر مع التطور في مؤسسات الدولة حاولت الحفاظ على هويتنا في الأغاني الشعبية لانها أكثر من قسم ومن أهم أنواعها الموال والذي بدأ في بغداد، وهو منتشر من الصعيد للدلتا، وعندنا الرباعي، والخماسي، والسباعي والثالث عشر، والمواويل القصصية مثل أدهم الشرقاي، وحسن نعيمة.

 

وأكدت أنه في منتصف التسعينات الصندوق الاجتماعي عمل مبادرة أعطاها لوزارة الثقافة، للحفاظ على التراث الشعبي، ومنه وتم ارسال باحثين في ربوع مصر ويستعينوا باشخاص كبار لتسجيل تاريخ الأغاني الشعبية وتم تسجيلها في أفلام وثائقية. 

رانيا الحداد التراث الشعبي وزارة الثقافة أفلام وثائقية الموال

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