عبدالمنعم سعيد: زيادة نفوذ الصين فى القارة الإفريقية.. وهذا سبب اهتمام أمريكا

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن القمة الأمريكية العربية جاءت بعد القمة الصينية العربية التي تستهدف توسيع النفوذ الصيني في المنطقة، لافتا إلى أن بكين منذ 2012 بدأت تتفوق على أمريكا في مشروعات البناء والأعمار خاصة في القارة الإفريقية سواء على مستوى الموانئ أو الطرق أو المطارات.

اجتماعات بايدن ورئيس الصين شهدت منافسة خشنة

وتابع "سعيد" خلال حواره مع الإعلاميين نشأت الديهي، وعمرو عبدالحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن اجتماعات الرئيس الأمريكي جو بادين ونظيره الصيني الفترة الأخيرة، شهدت وجود منافسة خشنة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة مهتمة بصورة كبيرة بالقارة الإفريقية خلال الفترة الحالية، في ظل زيادة النفوذ الصيني في القارة السمراء.

وأشار إلى أن إفريقيا تحتوي على ثروات طبيعية، و25% من سكان العالم مستقبلاً، وهذا يعد سوقا ضخما جدًا، وهذا يعكس سبب الاهتمام الصيني الأمريكي بالقارة السمراء خلال السنوات الأخيرة.

وأردف أن النزعة التعاونية في إفريقيا ليست جيدة، فالموقف الإثيوبي وبعض الدول الإفريقية من مياه نهر النيل، ليس عادلاً على الإطلاق، في حين تسعى القارة الإفريقية للحديث مع أمريكا في القمة الأمريكية الإفريقية عن العدالة.