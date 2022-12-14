اليوم.. محاكمة الفنانة ليلى غفران فى سب محاميها السابق

تستكمل المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة الفنانة ليلى غفران في اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها حسن أبواالعينين.

حملت الدعوى رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022 باتهامات تتعلق بالسب والقذف والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة بسبب خاتم ألماس، والمطالبة بتعويض مالي قدره مليون جنيه لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية.

كانت قررت جهات التحقيق بإحالة القضية رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، لنظر جلسة محاكمة ليلى غفران في اتهامها بالإساءة إلى محاميها واتهامه بسرقة خاتم ألماس.

يذكر أن ليلى غفران قد نشرت منشورا عبر فيسبوك بعد مرور أكثر من 11 عاما على غلق قضية سرقة الخاتم الألماس، قامت خلاله بسب محاميها السابق والتشهير به.