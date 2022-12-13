الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بهجة اللقاء.. مواطنو أسوان يعربون عن سعادتهم بعد حل المحافظ لمشاكلهم

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان للمواطنين

شهد اللقاء الجماهيرى الأسبوعى مشاهد متعددة من الفرحة والبهجة التى ارتسمت على وجوه المواطنين، وذلك بعد إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم وتلبية إنسانية لمطالبهم من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء لقائه بالمواطنين بإجمالى 30 مواطنًا ومواطنة، وذلك بحضور اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة، والقيادات التنفيذية. 

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وخلال اللقاء أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بسرعة إنهاء إجراءات المصالحة لأحد المنازل الواقعة بمنطقة الحكروب، والتى تعانى صاحبته من مرض السرطان، ومهددة بإزالة المنزل بعد تحويل المخالفة إلى المحكمة تحقيقاً للاستقرار المعيشى والأسرى، وهو الذى تزامن مع تعليمات المحافظ بصرف أجهزة كهربائية ومنزلية لابنتها المقبلة على الزواج. 

وكلف محافظ أسوان بتحمل مبادرة الناس لبعضهم بالتعاون مع مديرية الصحة لعلاج أحد الأطفال الذين يعانون من ضمور الأعصاب، مع صرف 3 آلاف جنيه لوالدته لإعانتها على مواجهة متطلبات المعيشة بعد هجر زوجها لها. 

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خلال نفس اللقاء وجه محافظ أسوان إلى صرف مساعدات مالية، وإعانات عاجلة لدعم عدد من الحالات الأسرية الصعبة على مواجهة الظروف المعيشية ومتطلبات الحياة اليومية، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لحالات أخرى للعلاج على نفقة الدولة. 

وطالب محافظ أسوان بتوفير فرص عمل فى القطاع الخاص بواسطة مديرية القوى العاملة، بجانب تخصيص محلات فى السويقات الجديدة، أو داخل القرى كمصدر رزق ثابت للأسر، علاوة على إنهاء الإجراءات لبعض حالات التصالح والتقنين وتغيير النشاط.

لقاء محافظ أسوان أسوان اللقاء الجماهيرى الأسبوعى مشاكل المواطنين مشاهد فرحة حل المشكلات

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وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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