«التعليم» تفتتح معرض الاقتصاد المنزلي للفصل الدراسي الأول

افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، معرضًا للاقتصاد المنزلي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى "2022-2023"، بالقاعة الكبرى بديوان عام الوزارة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لتعزيز القيم الإيجابية، والتركيز على المواهب، والاهتمام بالأجيال الناشئة من الشباب والمساهمة في خلق جيل من المبدعين.

ويعد هذا المعرض هو ثمار اليوم الأسبوعي للنشاط المدرسي الذي بدأت وزارة التربية والتعليم تفعيله مع بداية العام الدراسي الجاري، وتدور المسابقات المشاركة حول موضوعات “التغيرات المناخية- نصر 6 أكتوبر - المولد النبوي الشريف”.

وأعرب الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، عن سعادته بالمستوى المتميز للمعروضات المستوحاة من البيئة، وامتنانه للجهد المبذول لإقامة المعرض وإخراجه بمظهر مشرف.

وتابع مؤكدًا على أهمية الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، وجميع المناسبات القومية، وكذا المشروعات القومية، لنتمية روح الإنتماء للوطن من خلال الأعمال اليدوية التي نفذها الطلاب من خلال المعرض، مشيرًا إلى أن مثل هذه المسابقات تخلق روح المنافسة والإبداع بين الطلاب.

كما أكد على أهمية مسابقة تغير المناخ، والتي تعد بمثابة رسالة مصرية من أطفال مصر إلى العالم التى تؤكد على ضرورة المحافظة على البيئة، ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ووقف أي أعمال من شأنها أن تزيد من تلوث البيئة، وتتسبب في انتشار الأمراض، وتهدد حياة الإنسان، والكائنات الحية.

وتحاور الدكتور أكرم حسن مع الطالب مروان السيد نصر بالصف الأول الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ، الذي قدم مشروع التصدى لتلوث الهواء، وقد استعرض الطالب المشروع الذي تضمن فكرة (تجميع مخلفات الهواء الضارة للمصانع بإستخدام الماء وتنقية المياه لاستخدامها في ري الزرع أو تنظيف السيارات أو الأواني)، ويعتبر هذا المشروع محاكاه لمؤتمر المناخ (COP27) الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ.

ومن جهتها، أشارت إيمان الباجوري، مدير عام تنمية مادة الاقتصاد المنزلي، إلى أن المعرض يستهدف طلاب المدارس من جميع المراحل التعليمية فى كل محافظات الجمهورية، مؤكدة أن المعرض يتضمن مشغولات يدوية وتابلوهات ومجسمات وماكتات، وأنه سيتم تقييم الأعمال الفنية وإعلان النتيجة وتحديد المراكز الثلاث الأولي من كل مرحلة تعليمية لكل مسابقة من المسابقات الثلاثة.

حضر الافتتاح الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام وعدد من قيادات الوزارة، ومديري عموم تنمية المواد الدراسية.