الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة لاعب أثناء مباراة رسمية بمركز شباب مطروح

لاعب كرة القدم المتوفى
لاعب كرة القدم المتوفى

توفى لاعب كرة قدم، الثلاثاء، أثناء مباراة رسمية بالقسم الثالث بين فريقي نادي السلوم ونادي مطروح، وذلك بمركز شباب مطروح، وتم علي الفور نقله بسيارة إسعاف إلي مستشفي مطروح العام. 

واستقبل مستشفى مطروح العام، سامي سعيد محمد ويبلغ من العمر 43 سنة مصاب بهبوط حاد بالدورة الدمويه وتم علي الفور إجراء إنعاش قلب رئوي له ولم يستجب وتوفي علي الفور.

وقام الطاقم الطبي في مستشفي مطروح العام بالتحفظ علي الجثمان فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

هبوط حاد بالدورة الدموية لاعب كرة قدم مركز شباب مطروح مستشفى مطروح العام مصرع لاعب كرة قدم

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وثائقية المتحدة

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