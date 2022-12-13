وفاة لاعب أثناء مباراة رسمية بمركز شباب مطروح

توفى لاعب كرة قدم، الثلاثاء، أثناء مباراة رسمية بالقسم الثالث بين فريقي نادي السلوم ونادي مطروح، وذلك بمركز شباب مطروح، وتم علي الفور نقله بسيارة إسعاف إلي مستشفي مطروح العام.

واستقبل مستشفى مطروح العام، سامي سعيد محمد ويبلغ من العمر 43 سنة مصاب بهبوط حاد بالدورة الدمويه وتم علي الفور إجراء إنعاش قلب رئوي له ولم يستجب وتوفي علي الفور.

وقام الطاقم الطبي في مستشفي مطروح العام بالتحفظ علي الجثمان فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.