الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تصعيد 4 مدارس في منافسات أوائل الطلبة بمدارس نجع حمادي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

واصلت إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، الثلاثاء، انعقاد فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة" في عامها الثاني لليوم الثالث علي التوالي والتي ينظمها حزب مستقبل وطن على مستوي الجمهورية تحت شعار "من كل بيت في مصر"، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمدريات والإدارات التعليمية.

وقال أحمد محمد حسن، موجه أول التربية الاجتماعية والمشرف علي تنفيذ المسابقة ، المنعقدة بمركز التنمية المهنية التابع للإدارة التعليمية بنجع حمادي ، برئاسة تغريد حمادي إسماعيل ، وعضوية عمر فتحي مسؤول التدريب ، أن المسابقة تجري فعالياتها تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، وصابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية ، وراجح صابر الطيب مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية ، بإشراف مديري المراحل التعليمية الثلاث ، وتنسيق الخدمات والأنشطة.

أوضح إمام عبد اللاه عضو المكتب الفني للتربية الاجتماعية وعضو اللجنة المشرفة علي تنفيذ المسابقة ، أن المرحلة الإبتدائية
تنافس فيها فرق مدارس "  الوحدة المجمعة ببهجورة ، و مدرسة الوحدة المجمعة بالحلفاية بحري ، ومدرسة العلم والإيمان بنجع حمادي ، و مدرسة نجع قابول بشرق النيل " وأسفرت المنافسات عن تصعيد فريق مدرستي " نجع قابول الابتدائية " و " مدرسة الوحدة المجمعة بالحلفاية بحري " ، بينما تنافس عن المرحلة الإعدادية مدارس " الغربي بهجورة الإعدادية ، و الخليفة الأول بالألومنيوم ،  و أبو عمورى الإعدادية ، و الفاروق عمر بن الخطاب الإعدادية " وأسفرت المنافسات عن تصعيد فريق مدرستي " أبو عمورى الإعدادية " و" الخليفة الأول الإعدادية".

أضاف الأمير نور رئيس قسم التعليم الإعدادي وعضو اللجنة المشرفة علي تنفيذ المسابقة ، أن المدارس المتنافسة غدا الأربعاء ضمن فعاليات اليوم الرابع لانعقاد المسابقة عن المرحلة الابتدائية، مدارس "المشتركة الابتدائية بمدينة نجع حمادي، والوزيري الابتدائية ببهجورة والمصالحة الابتدائية بشرق النيل، والشيخ على الابتدائية، بينما المرحلة الإعدادية فيتنافس فيها مدارس “ منيرة تكلا الإعدادية بنات ببهجورة، الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية بالألومنيوم، والمهندس محمد عبد الرحيم الراجحى الإعدادية، والشهيدة ميار أبو السعود الإعدادية بنات بنجع حمادي”.

أحمد محمد التربية والتعليم الإدارات التعليمية التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم بقنا

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