الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك تحتفل بعيد شفيعتها سيدة غوادالوبي بـ11 مليون مشارك

المكسيك
المكسيك

أحيت المكسيك الاثنين عيد شفيعتها سيدة غوادالوبي، في احتفالات استقطبت 11 مليون شخص شاركوا في مسيرة بشوارع العاصمة.
وزار "خمسة ملايين" مؤمن معبد العذراء غوادالوبي خلال أربع وعشرين ساعة، على ما أظهرت أرقام تقديرية وفرتها رئيسة بلدية مكسيكو سيتي كلوديا شينباوم، من دون تأكيد هذه الأرقام من مصدر مستقل.
وأشارت شينباوم في تصريح صحافي إلى أنّ هذه المراسم تشكل وفق الشرطة أحد الاحتفالات التي تستقطب "العدد الأكبر من الأشخاص".
وعام 2020، جرى تعليق الاحتفالات بعيد سيدة غوادالوبي التي عادة ما تُنظّم في 12 ديسمبر، بينما أقيمت عام 2021 مع فرض قيود مرتبطة بالجائحة. وسنة 2019، استقبل المعبد الواقع في شمال العاصمة مكسيكو أكثر من عشرة ملايين زائر.
وخلال ساعات الاثنين الأولى، أدّى المؤمنون في مختلف أنحاء المكسيك ودول أميركا اللاتينية الأخرى أغنيات بأسلوب مارياتشي الموسيقي.
وفي التقاليد الكاثوليكية، ظهرت "مورينا" (سيدة غوادالوبي) عام 1531 على خوان دييغو من السكان الأصليين.
وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن باحتفالات العام 2022 لتزامنها مع الذكرى المئوية الثانية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقال بايدن في بيان إنّ "هذه الذكرى المئوية الثانية تنطوي على أهمية كبيرة لتزامنها مع عيد سيدة غوادالوبي، وهي ذكرى تحمل أهمية دينية وثقافية كبيرة لملايين المكسيكيين والأميركيين من أصل مكسيكي".

المكسيك غوادالوبي العاصمة معبد العذراء مكسيكو سيتي

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