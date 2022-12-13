الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل إطلاق التحالف الوطني المرحلة الـ 11 من قوافل «ستر وعافية» (فيديو)

هاني عبد الفتاح
هاني عبد الفتاح

كشف هاني عبد الفتاح عضو التحالف الوطني للعمل التنموي، تفاصيل إطلاق التحالف المرحلة الـ 11 من قوافل «ستر وعافية».

وقال عبد الفتاح عبر مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، إن هذه الفترة تشهد مجهودات كبيرة من قبل التحالف على أرض الواقع وذلك من خلال مبادرة "ستر وعافية"، لافتًا إلى أنها تجوب جميع محافظات مصر بمختلف الأنشطة التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني.

 

المجتمع المدني له دورًا فعال

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل التنموي، أن المجتمع الأهلي هو الذراع الأيمن للحكومات، مؤكدًا أن المجتمع المدني له دورًا فعال، ولذلك أعطاهم الرئيس السيسي فرصة منذ إطلاق مبادرة حياة كريمة.

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل التنموي، أن التحالف يتكون من 24 مؤسسة، مشيرًا إلى أنهم يحتاجون إلى المزيد نظرًا لما يقومون به من عملًا جاد على أرض الواقع، خاصة أن الأشخاص الأكثر احتياجًا عددهم كبير ويحتاجون لمزيد من الرعاية والخدمة.

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