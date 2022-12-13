ضبط 3 متهمين بسرقة حقيبة أموال في القطامية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على 3 أشخاص سرقوا حقيبة مواطن بداخلها أموال حال توجهه لإيداعها بأحد البنوك بمنطقة القطامية.

تبلغ لقسم شرطة القطامية من أحد الأشخاص بأنه عقب إيداعه مبلغ مالى بأحد البنوك، وتوجهه لمحل عمله بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين 3 أشخاص "غير معلومين لديه" يستقلون سيارة ملاكى قاموا على إثرها بإستيقافه والإستيلاء على حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالى، هاتف محمول، مفتاح سيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص، لأحدهم له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم "جزء من المبلغ المالى المستولى عليه"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بإستخدام سيارة مستأجرة، وتقسيم المبلغ المستولى عليه على بعضهم البعض وإنفاق نصيبهم من باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.