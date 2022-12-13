الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط خمور غير خالصة الضرائب الجمركية بفندق فى القاهرة

خمور
خمور

تمكنت سلطات الجمارك بالقاهرة من ضبط تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية - الخمور- غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة للقانون في فندق.

وردت معلومات سرية مفادها قيام أحد التجار بتجميع زجاجات الخمور غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بجراج أحد الفنادق الشهيرة تمهيدا لبيعها بالسوق المحلية.

وتلاحظ قيام أحد الأشخاص بحمل أكياس خاصة بالأسواق الحرة، تم ضبطه داخل جراج الفندق بحوزته 10 زجاجات مشروبات كحولية (خمور) غير خالصة الرسوم الجمركية.

تم تحرير محضر ضبط برقم 1564 لسنة 2022 ، العرض على النيابة للتحقيق.

النيابة زجاجات مشروبات كحولية غير خالصة الرسوم الجمركية خمور

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وائل لطفي

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