الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لتاجر خردة سرق كابلات التليفون بقنا

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات نجع حمادي بمعاقبة تاجر خردة بالسجن 3 سنوات بتهمة الشروع في سرقة وإتلاف كابلات الخطوط التليفونية، في مركز أبوتشت شمالي قنا في القضية التي حملت رقم 5257 لسنة 2022 جنح مركز أبو تشت، والمقيدة برقم 677 لسنة 2022 كلي قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين الكلاف، وعضوية المستشارين، عمر عبد العظيم، ومصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير.

بداية أحداث القضية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط  تاجر خردة، بتهمة الشروع في سرقة كابلات مملوكة للشركة المصرية للاتصالات، وأتلف عمدا خط من الخطوط التليفونية وحيازة منشار حديد.

تاجر خردة محكمة جنايات نجع حمادي كابلات الخطوط التليفونية قنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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