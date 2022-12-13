الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيولة مرورية في معظم المحاور والطرق والميادين بالقاهرة والجيزة اليوم

ارشيفية
ارشيفية

شهدت الطرق والميادين العامة صباح اليوم الثلاثاء، حالة من السيولة المرورية  في معظم المحاور والطرق والميادين العامة بمحافظة القاهرة والجيزة، وسط تواجد أمني لمراقبة حركة المرور وضبط المخالفات ورفع السيارات المتروكة والمتهالكة.

بينما ظهرت حالة من التكدس المروري، أعلى طريق محور 26 يوليو القادم من أكتوبر والمتجه لميدان لبنان.

فيما ظهرت حالة من الانسيابية أعلى الطريق الدائري الإقليمي، باستثناء نزلة محور 26 يوليو، ونزلة المرج، كما ظهرت حالة من السيولة في الطريق من مدينة نصر المؤدي إلى وسط القاهرة، وسيولة في بعض المناطق بالمحافظة، ومنها ميدان التحرير ومحور 26 يوليو.

وانتظمت حركة المرور بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو.

الطرق والميادين السيولة المرورية محافظة القاهرة الجيزة مراقبة حركة المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

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