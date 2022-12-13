نفوق عدد كبير من الدواجن في حريق مزرعة بالإسماعيلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الاسماعيلية، من السيطرة على حريق اندلع بمزرعة دواجن بمدينة القصاصين، وأسفر الحريق عن نفوق عدد كبير من الدواجن.

وكان اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء هنري إبراهيم رئيس المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد بتلقي إخطار من عمليات النجدة بنشوب حريق بمزرعة دواجن بمدينة القصاصين منطقة كوع الصحابة شارع العمدة ترك.

وجرى توجيه الحماية المدنية لمحل البلاغ، وإخطار التحكم الإقليمى لشركة الكهرباء، وعمليات مدينة القصاصين.

وبالمتابعة تم الافادة بتمام السيطرة والاخماد وانتهاء مرحلة التبريد بمزرعة الدواجن.

أسفر الحادث عن احتراق المزرعة ونفوق كمية كبيرة من الدواجن، مقيم بمحافظة الشرقية، مصاب بحالة اختناق وتم نقله إلى مستشفى القصاصين للعلاج.