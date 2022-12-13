الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: روسيا تستخدم قذائف قديمة بعد نقص مخزوناتها من الذخيرة الحديثة

البنتاجون
البنتاجون

أعلن مسؤول عسكري أمريكي كبير، الاثنين، أنّ روسيا تضطرّ على ما يبدو لاستخدام قذائف مدفعية قديمة بسبب تناقص حجم مخزوناتها من الذخيرة الحديثة بعد أكثر من تسعة أشهر من الحرب في أوكرانيا.

وقال المسؤول الكبير في البنتاجون في تصريح للصحفيين- طالباً عدم نشر اسمه- إنّ مخزونات روسيا من الذخيرة الحديثة تتضاءل بسرعة، وقد لا تكفيها سوى حتّى مطلع العام المقبل إذا ما واصلت قوّاتها قصف أوكرانيا بالوتيرة الحالية.

وأضاف أنّ هذا الأمر "هو على الأرجح ما يجبرهم على استخدام قذائف نعتبرها بالية،موضحا أنّ هذه الذخيرة البالية "تعني بعبارة أخرى أنّك تلقّم القذيفة في المدفع وتأمل أن تنطلق أو أن تنفجر عند سقوطها" حسبما أوردت وكالة فرانس برس.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكّد في نوفمبر الماضي، أنّ القوات الروسية تعاني من نقص في مخزوناتها من الذخيرة، معتبراً أنّ السبب في هذا النقص هو مشاكل لوجستية وقصف القوات الأوكرانية لمستودعات الذخيرة الروسية.

البنتاجون الامريكي ​روسيا​ الحرب الأوكرانية الروسية استخدام قذائف بالية نفاذ الاسلحة الروسية الحديثة

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