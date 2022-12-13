ضبط 8 أطنان سمك هارنج غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود، ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وأسفرت تلك الحملة التي شارك فيها إبراهيم عبد الهادي صادومة رئيس قسم الرقابة، وسعد الجندي المفتش بالإدارة، وأحمد البنا المفتش بالإدارة، والدكتور محمد أبو بكر الطبيب البيطري بإدكو، ولجنة من الرقابة والمتابعة من ديوان المحافظة والوحدة المحلية، عن ضبط أحد أصحاب مصانع الأسماك المملحة (الرنجة) لحيازته كمية من أسماك الهارنج المجمد غير صالح للاستهلاك الآدمي لظهور علامات التلف والفساد عليه، حيث تم ضبط 8 أطنان سمك هارنج قبل دخوله في التصنيع، وتم التحفظ على 400 كرتونة بما تعادل 8 أطنان وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

كما تم ضبط أحد أصحاب محال اللحوم المجمدة لحيازته وعرضه كمية من الكبدة المستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على 20 كيلو جرام، وتحرر المحضر اللازم.

كما تم ضبط أحد أصحاب محال اللحوم لحيازته وعرضه لحومًا مذبوحة خارج المجزر، وتم التحفظ على 2 كيلو جرام وتحرر محضر بالواقعة، وضبط أحد أصحاب محال اللحوم المجمدة لحيازته وعرضه كمية من اللحوم المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على 4 كيلو جرام وتحرير المحضر اللازم.

وضبط أحد الجزارين لحيازته وعرضه لحومًا مذبوحة خارج المجزر، وتم التحفظ على 3 كيلو جرام، وضبط أحد أصحاب محال اللحوم لعرض لحوم خارج السلخانة، وتم التحفظ على 2.5 كيلو لحوم، وضبط أحد أصحاب محال الجزارة لعرضه لحومًا مذبوحة خارج السلخانة، وتم التحفظ على 1.5 كيلو جرام وتحرير المحضر اللازم، وضبط أحد أصحاب محال البقالة لحيازته وعرضه كمية من الزبادي والقهوة والمشروبات الغازية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة.