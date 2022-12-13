حبس زوجة المتهم بقتل «زوجة والده» لقيامها بمساعدته فى إخفاء جريمته بالبحيرة

قرر المستشار عبد الرحمن الرياشي، وكيل النائب العام، برئاسة المستشار أحمد مجدي، مدير نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، أمانة سر هشام بخيت، حبس ربة منزل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لمساهمتها في إخفاء معالم جريمة ارتكبها زوجها، بقيامه بقتل زوجه والده، وذلك عقب ورود تحريات إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة إيتاي البارود التي إفادت بقيام المتهمة بمساعدة زوجها عقب ارتكابه جريمته بأن قامت بإخفاء معالم دماء المجيى عليها من داخل المنزل.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت، قرارها بحبس نجل زوج المجني عليها أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بقتل زوجة والده داخل منزلها بقرية قليشان بإيتاي البارود، وطلب تحريات الشرطة حول صلة زوجته بالواقعة، التي وردت معلومات تفيد بقيام زوجته بمساعدته في إخفاء معالم الجريمة.

وكشف تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم بضرب المجني عليها حتى الموت، وذلك بسبب قيام المجني عليها بتغير الرقم السري للفيزا الخاصة بوالده، المحبوس على ذمة أحد القضايا، الأمر الذى جعل المتهم يغضب، ويقوم بالتعدى على المجنى عليه مستخدم عصا خشبيه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

ترجع أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بالعثور علي جثة هامدة لربة منزل بها إصابات الرأس وعمود الجسد داخل منزلها بقرية قليشان ايتاي البارود ، وعلى الفور انتقل مأمور المركز وضباط المباحث إلى موقع البلاغ ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن فريق البحث الجنائي من تحديد المتهم الأول وهو نجل زوج المجني عليها وارتكاب الواقعة باستخدام "عصا"، وكذلك توصلت الجهود لوجود صلة لزوجة المتهم بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المتهمين والأداة المستخدمة وحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.