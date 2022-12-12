مصادر: «أمناء الحوار الوطني» يواصل اختيار المشاركين في جلساته النقاشية الأسبوع المقبل

اختتم مجلس أمناء الحوار الوطني، منذ قليل، اجتماعه بمقر الاكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة الاسماء المرشحة للمشاركة في الجلسات النقاشية للجان الفرعية للمحاور الثلاثة.

وناقش مجلس الأمناء الأسماء المرشحة من جانب القوى السياسية والاحزاب ومختلف الجهات وكذلك في ضوء الترشيحات المقدمة المقررينوالمقررين المساعدين للجان الفرعية والمحاور الثلاثة.

وكشفت مصادر لـ"الدستور" أن مجلس الأمناء يواصل اجتماعاته الاسبوع المقبل للانتهاء من الأسماء المقرر دعوتها خلال الفترة المقبلة للمشاركة في الجلسات النقاشية للحوار الوطني.

وأكدت أن هناك معايير واضحة ومحددة وضعها مجلس الامناء لاختيار الشخصيات التي سيتم دعوتها ويتم بناء عليها الاختيار من الترشيحات المقدمة من مختلف الجهات والقوى السياسية.