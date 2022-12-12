الإثنين 12 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

النطاق الجغرافى لطلبات توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

الخريطة
الخريطة

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن، أن عدد طلبات توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، طبقًا للنطاق الجغرافي هو 33.300 ألف طلب حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن عدد الطلبات مقسمة، وفقًا للآتي:-

-الوحدة المركزية 570

-شمال سيناء 229
-جنوب سيناء 87
-بورسعيد 213
-الإسماعيلية 315
-السويس 360
-دمياط 420

-القاهرة 5419
-الجيزة  3349
-الدقهلية 1700
-الشرقية 2067
-الغربية 1355
-البحيرة 1443
-الفيوم 976
-المنيا 1619
-أسيوط 1119
-سوهاج 1097
-أسوان 1283
-الوادي الجديد  269

-المنوفية 1193
-كفر الشيخ 1008
-مطروح 136

-البحر الأحمر 251

-قنا 901

-الأقصر 625

-الاسكندرية 2196

-القليوبية  1565

-بني سويف 969

وأطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي لأول مرة في مصر، بحضور الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، والجمعيات الأهلية والهيئات الدولية في مصر، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وفي إطار عام المجتمع المدني 2022.

وقام الحضور بالتوقيع على وثيقة إطلاق المنظومة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلى، حيث يشهد الإعلان عن إطلاق تلك المنظومة توفير 36 خدمة لمؤسسات العمل الأهلي في مصر، بالإضافة إلى خدمات السجلات "محاضر مجلس الإدارة، دفاتر العهدة، دفاتر البنك، وغيرها من الخدمات الأخرى".
كما تعمل المنظومة الإلكترونية المتكاملة على  تنظيم عمليات التطوع ما بين جهات التطوع والمتطوعين إلكترونيًا، كما تتضمن مراحل المنظومة تسجيل المستفيدين من أنشطة وخدمات مؤسسات العمل الأهلي في مصر.
وتأتي هذه المنظومة في إطار مواكبة توجه الحكومة الحالي للتحول الرقمي والميكنة والشمول المالى لتيسير وتسهيل كل التعاملات ما بين مؤسسات العمل الأهلي والوزارة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تفاعلية متكاملة لرد تدخلات وأنشطة وجهود ومستفيدي مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بحيث يتم إلقاء الضوء على إجمالي هذه المساهمات ومشاركة أفضل وأبرز الأنشطة والمشروعات محليًا وإقليمًا ودوليًا، لإبراز الدور الريادي لمؤسسات العمل الأهلي المصرية.

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ التحالف الوطني الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور عبد الهادى القصبى المنظومة الإلكترونية الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي النواب والشيوخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

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