الإثنين 12 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس حى شرق سوهاج: تحرير 15 محضرًا بحملة لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، برئاسة المحاسب هلال زكي رئيس الحي، وبمشاركة التموين والصحة والطب البيطري ومكتب السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة وقسم التراخيص وقسم الإشغالات بالحي؛ حملة مكبرة لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق ومراجعة تراخيص المحلات استهدفت مختلف قطاعات حي شرق سوهاج.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٥ محاضر مخالفة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدد ٥ محاضر عدم حمل شهادة صحية، كما تم تحرير عدد ٥ مخالفات لمحلات مدارة  دون ترخيص، وسيتم توجيه إنذارات لها للإسراع في توفيق أوضاعها والبدء في الترخيص بالتوجه إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمقره الكائن بشارع الجمهورية فوق فودافون.

من جهته، أكد المحاسب هلال زكي رئيس حي شرق سوهاج، أن هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف، وتأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بضرورة الاهتمام بمراقبة الأسعار وضبط الأسواق ومراجعة تراخيص المحلات.

كما قامت فرق النظافة ومعدات الحي بحملة مكبرة استهدفت شارع بورسعيد والسنترال بنجع أبوشجرة، وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بضرورة رفع كفاءة النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، وتحت إشراف المحاسب هلال زكي رئيس حي شرق سوهاج.

أسفرت الحملة عن رفع كفاءة النظافة في المناطق المستهدفة وتتواصل حملات النظافة في مختلف قطاعات الحي وعبر ثلاث ورديات، كما تأتي هذه الحملات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروسات والأوبئة، وحفاظاً على صحة المواطنين ورفع كفاءة البيئة المحيطة بالتجمعات السكانية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

اشتراطات السلامة والصحة المهنية اشتراطات السلامة احترازي التراخيص الرئيسية الخدمات المقدمة للمواطن الصحة والطب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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