إصابة 3 فى انقلاب سيارة سوزوكى بالفيوم

أصيب 3 مواطنين في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة الفيوم، بعد بوابة تحصيل الرسوم، باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي، بطريق القاهرة الفيوم، بعد بوابة تحصيل الرسوم، باتجاه الفيوم، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين وجود 3 مصابين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان قد عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء المدن، ومديري المراكز التكنولوجية ومسئولي التراخيص بالمراكز، لمتابعة آليات تطبيق قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والذي أعلن وزير التنمية المحلية عن بدء تطبيقه بصورة فعلية بداية من اليوم الأحد 11 ديسمبر بجميع محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، وأشرف درويش، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهاني الحسيني، مسئول الدعم الفني بالديوان العام، رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية، وسالم فتيح، مدير عام البيئة، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

في بداية الاجتماع، استعرض محافظ الفيوم إحصائية بعدد المحال التجارية التي تم حصرها بمختلف مراكز المحافظة، وعدد المرخص منها، موجهًا رؤساء المدن ومديري وحدات الترخيص بالالتزام بإجراءات قانون ترخيص المحال العامة الجديد، الذي يسهم في اختصار الدورة المستندية، والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المواطنين، وكذا تبسيط الإجراءات من خلال التعامل مع جهة واحدة هي مركز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية، وهي الجهة التي ستتلقى طلبات المواطنين للترخيص، على أن يتم الانتهاء من كل الإجراءات خلال 90 يومًا بعد استيفاء جميع الاشتراطات.