الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المدارس المصرية اليابانية تحدد مهام مسئول أنشطة «توكاتسو» داخل المدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

حددت وحدة ادارة المدارس المصرية اليابانية، مهام مسئول أنشطة (توكاتسو) داخل المدارس، والتي تمثلت في التالي: 

١. تنفيذ التكليفات الخاصة بمتابعة وتدريب أنشطة توكاتسو" (زيارة المدارس - حضور التدريبات وورش العمل) المخطط لها من وحدة المدارس المصرية اليابانية. 

٢. تدريب معلمي، ومديري المدارس المصرية اليابانية وأى نوعية أخرى من المدارس تطبق أنشطة توكاتسو، وكذلك المساهمة مع أولياء الأمر والمجتمع المعلي في نشر فلسفة توكاتسو". 

٣. المشاركة في تطوير المواد التدرييية بالتواصل مع وحدة المدارس المصرية اليابانية والقدرة على عمل مواد مرئية ومسموعة وتصميم أدوات قياس أثر واستمارات تقييم إلى آخره من المهام الأساسية التي يتمكن من القيام بها من لديه خبرة في التدريب. 

٤. متابعة المدارس المصرية اليابانية والحكومية، المدارس القائمة، والرائدة المكلف بمتابعتها، حسب خطة عمل وحدة المدارس المصرية اليابانية وفقا لاحتياج كل مدرسة، وذلك لمتابعة أنشطة توكاتسو" باستخدام أدوات التقييم المعتمدة". 

٥. القدرة على التحليل والتلخيص والقيام بتنظيم جلسات تغذية راجعة، لعرض نتائج الزيارات لأى مدرسة وتزويد الحضور بالنتائج والملاحظات حول المستوى الحالي لتنفيذ الأنشطة، وإعطاؤهم التوجيهات بشكل موثق، لرفع كفاءة التنفيذ ما تم التدريب عليه. 

٦. تقديم النصح حول كيفية قيام فريق العمل بالمدرسة بتحسين الأنشطة بناء على المراحل المذكورة في أداة التقييم، لاختلاف متابعة تطبيق أنشطة توكاتسو عن إجراءات المتابعة الأخرى حيث يجب القيام بالتحقق من الوضع الحالي طبقا لأداة التقييم وإعطاء التقارير والنصائح حول كيفية تهسين توكاتسو" وتوصيل المعلومة بشكل واضح ورفع كفاءة المستهدفين وليس محاسبتهم أو معاقبتهم.

٧. القدرة على إعداد وملء تقرير المتابعة" المعد مسبقا والذى سيتم التدريب عليه وذلك بغرض وصف وتوثيق الوضع الحالي للمدرسة. 

٨. الالتزام بإعداد التقارير والتواصل مع المسئولين المختصين بوحدة إدارة المدارس العصرية اليابانية، بشكل دوري، حسب خطة المتابعة الموضوعة من قبل الوحدة. 

٩. حضور كافة التدريبات التنشيطية الدورية التي تنظمها الوحدة.

١٠. التنسيق بين فريق العمل، وتوزيع المهام والأدوار أثناء المتابعة وفق خطة محددة مسبقة، علما بأن عدم القدة على القيام بالمهام السابقة وفهم فلسفة الأنشطة والإيمان بها وتطبيقها على عمله كمسئول توكاتسو ويتم إنهاء التكليف فورا بقرار من الوحدة.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
المدارس المصرية اليابانية المدارس المصرية التدريبات استمارات المصرية اليابانية تكليفات

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

إصابة 3 بكسور وجروح في حادث سير بطريق البحيرة الزراعي

مذبحة أسرية.. شاب يقتل والديه وشقيقه بكفرالشيخ

إصابة 5 فى انقلاب سيارة ملاكى على طريق الزعفرانة

الحزن يخيم على أهالي النجاحية بعد مصرع وإصابة 4 في انفجار اسطوانة غاز بسوهاج

«الضرائب» تكشف الهدف من «الفاتورة الإلكترونية».. وتؤكد: لا أعباء إضافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

لواء.حمدى البطران

مونديال العرب

جمال-أسعد

الدولار وانفجار الأسعار

لواء. محسن الفحام

المرأة.. والأسرة المصرية

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: هل أوقفت إيران الدعم المالي لـ "الفصائل الفلسطينية؟

نتنياهو يلمح إلى السلام بـ«اتفاقيات إبراهيمية»

استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم «جنين»