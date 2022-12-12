المدارس المصرية اليابانية تحدد مهام مسئول أنشطة «توكاتسو» داخل المدارس

حددت وحدة ادارة المدارس المصرية اليابانية، مهام مسئول أنشطة (توكاتسو) داخل المدارس، والتي تمثلت في التالي:

١. تنفيذ التكليفات الخاصة بمتابعة وتدريب أنشطة توكاتسو" (زيارة المدارس - حضور التدريبات وورش العمل) المخطط لها من وحدة المدارس المصرية اليابانية.

٢. تدريب معلمي، ومديري المدارس المصرية اليابانية وأى نوعية أخرى من المدارس تطبق أنشطة توكاتسو، وكذلك المساهمة مع أولياء الأمر والمجتمع المعلي في نشر فلسفة توكاتسو".

٣. المشاركة في تطوير المواد التدرييية بالتواصل مع وحدة المدارس المصرية اليابانية والقدرة على عمل مواد مرئية ومسموعة وتصميم أدوات قياس أثر واستمارات تقييم إلى آخره من المهام الأساسية التي يتمكن من القيام بها من لديه خبرة في التدريب.

٤. متابعة المدارس المصرية اليابانية والحكومية، المدارس القائمة، والرائدة المكلف بمتابعتها، حسب خطة عمل وحدة المدارس المصرية اليابانية وفقا لاحتياج كل مدرسة، وذلك لمتابعة أنشطة توكاتسو" باستخدام أدوات التقييم المعتمدة".

٥. القدرة على التحليل والتلخيص والقيام بتنظيم جلسات تغذية راجعة، لعرض نتائج الزيارات لأى مدرسة وتزويد الحضور بالنتائج والملاحظات حول المستوى الحالي لتنفيذ الأنشطة، وإعطاؤهم التوجيهات بشكل موثق، لرفع كفاءة التنفيذ ما تم التدريب عليه.

٦. تقديم النصح حول كيفية قيام فريق العمل بالمدرسة بتحسين الأنشطة بناء على المراحل المذكورة في أداة التقييم، لاختلاف متابعة تطبيق أنشطة توكاتسو عن إجراءات المتابعة الأخرى حيث يجب القيام بالتحقق من الوضع الحالي طبقا لأداة التقييم وإعطاء التقارير والنصائح حول كيفية تهسين توكاتسو" وتوصيل المعلومة بشكل واضح ورفع كفاءة المستهدفين وليس محاسبتهم أو معاقبتهم.

٧. القدرة على إعداد وملء تقرير المتابعة" المعد مسبقا والذى سيتم التدريب عليه وذلك بغرض وصف وتوثيق الوضع الحالي للمدرسة.

٨. الالتزام بإعداد التقارير والتواصل مع المسئولين المختصين بوحدة إدارة المدارس العصرية اليابانية، بشكل دوري، حسب خطة المتابعة الموضوعة من قبل الوحدة.

٩. حضور كافة التدريبات التنشيطية الدورية التي تنظمها الوحدة.

١٠. التنسيق بين فريق العمل، وتوزيع المهام والأدوار أثناء المتابعة وفق خطة محددة مسبقة، علما بأن عدم القدة على القيام بالمهام السابقة وفهم فلسفة الأنشطة والإيمان بها وتطبيقها على عمله كمسئول توكاتسو ويتم إنهاء التكليف فورا بقرار من الوحدة.