برلماني: إشادة الصحة العالمية بالمبادرات الرئاسية بمصر دليل نجاح المنظومة

اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان تصريحات الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لشرق المتوسط، خلال التى أكد فيها أن هناك عددًا من المبادرات الرئاسية بمصر قدمت الخدمات الصحية لمختلف الأعمار دون تمييز وبدون أى حدود من حيث التكلفة، مثل مبادرة 100 مليون صحة، والتى تستهدف الأمراض المزمنة، والقضاء على فيروس سى، والتى حققت مصر نجاحًا كبيرًا وانتقلت إلى الدول الأكثر نجاحا، ومبادرة التأمين الصحى ومبادرة توفير الخدمات للذين يعانون من ضعف النظر وهو يدخل إلى روح التغطية الصحية الشاملة وحققت الصحة للجمع بمثابة شهادة عالمية ودليل قاطع على نجاح المنظومة الصحية بمصر.

وأعلن "سليم" فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور أحمد المنظرى بأن الرسائل الأساسية التى يمكن تقديمها تتمثل فى أن التغطية الصحية الشاملة تأتى ضمن نهج شمولى يجعلها قادرة على النهوض بمختلف الأعمار وهذا النهج يشمل جميع الأعمار والدول التى تعانى من شح فى الموارد أو الدول التى تعانى من الصراعات السياسية موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جميع المبادرات الصحية الرئاسية التى اطلقها واستفاد منها جميع المصريين والعرب والأجانب من المقيمين داخل مصر.

وقال الدكتور محمد سليم إن كل المصريين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء استفادوا من هذه المبادرات التى قدمت خدماتها بالمجان للجميع سواء القادرين أو غير القادرين موجهاً التحية لجميع من ينتمون للمنظومة الصحية سواء الاطباء وأطقم التمريض أو رجال الإسعاف وغيرهم.

كما وجه الدكتور محمد سليم التحية والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وجميع القيادات والعاملين بوزارة الصحة والسكان على النجاحات الكبيرة التى حقوقها فى تنفيذ مختلف المبادرات الصحية الرئاسية مشيداً بالتعاون والتنسيق والعمل المشترك فيما بين المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالى من خلال المستشفيات الجامعية التى امتدت داخل مختلف المحافظات المصرية.

وقال الدكتور محمد سليم أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال موقعه الوزارى عندما كان وزيراً للتعليم العالى والبحث العلمى وقائماً بأعمال وزير الصحة والسكان نجح ولأول مرة فى تاريخ مصر فى تحقيق التكامل والتنسيق الحقيقيين بين المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان وجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة التعليم العالي مؤكداً أن هذا الأمر حقق الرعاية الصحية والشاملة للمواطنين فى مختلف المستشفيات على مستوى الجمهورية.