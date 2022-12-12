غادة عادل تنتهي من تصوير ساعة إجابة وتبدأ البروفات النهائية للعرض المسرحي «فرصة سعيدة»

انتهت النجمة غادة عادل وفريق عمل فيلم “ساعة إجابة” من تصوير الفيلم بالكامل ومن المقرر عرضه قريباً.

واحتفلت النجمة غادة عادل مع فريق عمل الفيلم بنهاية التصوير وحرص نجوم العمل على التقاط الصور التذكارية.

ودخل المخرج مصطفى أبو سيف في معسكر مغلق للانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم استعدادا لعرضه في موسم الربيع.

ويقوم ببطولة الفيلم إلى جانب غادة عادل الطفل سليم مصطفى الذي خطف قلوب المشاهدين بشخصية يونس في مسلسل ليه لأ؟!، ويشاركهم البطولة عدد كبير من النجوم منهم النجمة الكبيرة سوسن بدر، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضاً.

فيلم ساعة اجابة

وتدور أحداث فيلم ساعة إجابة حول طفل في الثامنة من عمره كثير الخلاف مع والديه المحبين، يصل هذا الخلاف إلى ذروته عندما يخفق والداه في الوفاء بوعدهما له بالذهاب إلى السينما، فيتشاجر معهما ويدخل غرفته مغلقاً الباب بشدة، ويتمنى أن يحصل على أب وأم مختلفين، يسمع صوت الرعد، وعند فتحه الباب يكتشف تحقق أمنيته وأنه انتقل إلى بيت جديد مع عائلة جديدة ليعيش مغامرة جديدة.

الفيلم فكرة أحمد شيكو ومن تأليف ورشة (ورق عنب) لكتابة السيناريو، التي تضم شيرين علاء، محمد خضر، أحمد شيكو، ريم معاليفي، مصطفى خضر ورحاب نبيل، وإخراج مصطفى أبو سيف، ومن إنتاج شركة Lagoonie Film Production، وشاركت في الإنتاج شركة Rise Studios.

على جانب آخر، تسافر اليوم النجمة غادة عادل إلى المملكة العربية السعودية لبدء البروفات النهائية لمسرحية “فرصة سعيدة” تحت قيادة المخرج أشرف زكى، وذلك استعدادا لانطلاق العرض بعد غد الأربعاء ضمن فعاليات موسم الرياض حيث يستمر عرض المسرحية لمدة 5 أيام.

مسرحية "فرصة سعيدة" من بطولة غادة عادل وشريف سلامة وتوتا ومحمد شاهين ومنير مكرم وكريم مغاوري وإخراج أشرف زكي.