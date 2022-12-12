مؤشر «نيكي» يتراجع مع هبوط أسهم التكنولوجيا قبل اجتماع المركزي الأمريكي

تراجع المؤشر نيكي الياباني اليوم الاثنين بعدما سجل أعلى مستوياته في أسبوع إذ زادت بيانات أمريكية تشير إلى ارتفاع التضخم من مخاوف أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وهبطت أسهم التكنولوجيا بعد أن أشارت بيانات أسعار المنتجين الأمريكية يوم الجمعة أن التضخم ربما يكون أشد مما كان معتقدا قبل صدور تقرير أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء وقرار مجلس الاحتياطي يوم الأربعاء.

وخالف سهم توشيبا هذا الاتجاه وارتفع قرابة اثنين بالمئة.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.21 بالمئة عند 27842.33 نقطة بعدما وصل يوم الجمعة إلى أكبر مستوياته منذ الثاني من ديسمبر.

وكان سهم راكوتن جروب للتجزئة الإلكترونية أكبر المتراجعين إذ هوى 3.35 بالمئة. وتراجع سهما نينتندو وسوني 0.56 بالمئة و0.32 بالمئة على التوالي.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.22 بالمئة إلى 1 957.33نقطة.

وقالت ماكي ساوادا الخبيرة الاستراتيجية في نومورا خلال اتصال مع الصحفيين "المستثمرون اليابانيون قلقون بشأن استمرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية ويمكنك أن تلحظ ذلك في الأسماء التي تقود التراجعات".

وزاد سهم تويوتا 0.46 بالمئة وارتفع نيسان 0.65 بالمئة.

وفي وقت سابق، اختتم المؤشر نيكي في اليابان تداولات عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين، مقتفيا أثر وول ستريت التي سجلت ارتفاعات الليلة الماضية وسط آمال بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.95 بالمئة عند 28383.09 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر.

كما قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.21 بالمئة إلى 2018.80 نقطة.