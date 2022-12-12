تجديد حبس عاطلين متهمين بالاتجار في الأسلحة النارية بالإسكندرية

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 8 قطع سلاح ناريه عبارة عن "3 بنادق خرطوش و5 فرد محلى"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي قسم الأدلة الجنائية لفحصها.



تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الاسكندريه، إخطارًا من ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بضبط عاطلين، مقيمين بمحافظة أسيوط، وبحوزتهما "3 بنادق خرطوش و5 فرد محلى- مبلغ مالى و2 هاتف محمول"، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار بها علي عملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.