«على أد الإيد».. معرض «صنع فى دمياط» يقدم عروضًا وخصومات لمحاربة الغلاء

ينظم جهاز تنمية المشروعات، خلال الأيام الجارية، معرض "صنع في دمياط" للأثاث في دورته الثالثة للعام الحالي بمشاركة 74 عارضا من محافظة دمياط قلعة الأثاث في مصر، وذلك بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر، بخصومات وعروض مميزة لتناسب الزبائن في ظل ارتفاع أسعار الخامات والأخشاب التي أثرت بشكل كبير على سوق الأثاث.

وقال محمود الحسيني، أحد العارضين، إن مصنعه يقدم عروضا مميزة ومتاحة لجميع الزبائن بمختلف الفئات يتكون من غرفة نوم كاملة وغرفة أطفال وسفرة وانتريه أو ركنة، وتتميز منتجاتنا بالخامات الجيدة والصناعة المتقنة والألوان المختلفة لتناسب جميع الأذواق، ورغم غلاء الأسعار في مختلف أنحاء العالم، إلا أن العروض هنا تقدم أسعارًا رائعة وخامات لاجدال فيها، فهي تحت رقابة الغرفة التجارية، وهناك تشديدات من قبلها فيما يخص الخامة والسعر.

من جانبه، قال عادل زكي، أحد العارضين، إن المعروضات في معرض "صنع في دمياط" تتمتع بالخامات الجيدة وأعلى مستويات الجودة، ويقدم معروضات من الزان للصالونات والأنتريهات والليفنج، وإن كافة معروضاته يتم تطبيق خصومات عليها.

وأضاف أن الخامات في المعرض لابد وأن تكون جيدة ويتم تطبيق ضمانات على المنتجات لسنوات تختلف من عارض لآخر، ما يضمن للعميل سعرًا مناسبًا، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والاطفال والأنتريهات مما يتيح الفرصة لسكان محافظتي القاهرة الكبرى والجيزة وباقى المحافظات المجاورة لزيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطى بأسعار مناسبة للجميع.

في السياق ذات،ه أضاف محمد العشري، مدير شركة قباء للمنتجات الخشبية وصناعة الأثاث، أن الشركة تسعى لتحقيق المعادلة الصعبة من خلال تقديم منتج بخامة طبيعية وتصميمات جيدة وتناسب كافة المساحات.

وأشار إلى أن شركته تحرص على المشاركة في كافة دورات معرض "صنع في دمياط"، وذلك لأنه يحظى باهتمام من قبل الجمهور والمسئولين ويتم تحت رعاية رئيس الجمهورية ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

معرض صنع في دمياط

معرض صنع في دمياط