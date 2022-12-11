الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

خلفًا لخالد سرور وسلوى الشربينى.. وليد قانوش رئيسًا لقطاع الفنون التشكيلية

دكتور وليد قانوش
دكتور وليد قانوش

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة قرارًا باختيار الدكتور وليد قانوش رئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية لرئاسة قطاع الفنون التشكيلية، ومدير مركز الحرية للإبداع السابق خلفا للدكتور خالد سرور.

يذكر أن، تولت سلوى الشربيني مهام تسيير أعمال قطاع الفنون التشكيلية ورئاسة الإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني بوزارة الثقافة.

أما الدكتور وليد قانوش حاصل على درجة الماجستير في التصوير جامعة الإسكندرية 2002، والدكتوراه في فلسفة الفنون الجميلة بعنوان (التصوير المصري الحديث من 1973 حتى 2000) في التصوير العام جامعة الإسكندرية 2006، وهو عضو نقابة الفنانين التشكيليين، وعضو جماعة الفنانين والكتاب بالإسكندرية، وعضو مجلس إدارة مركز الحرية للإبداع.

عمل "قانوش" مدرس مساعد بقسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، ومدرس بقسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وأستاذ مساعد بقسم التصوير كلية الفنون الجميلة - جامعة الإسكندرية، وتم انتدبه للعمل مديراً لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية صندوق التنمية الثقافية سبتمبر 2011، كما عمل أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

شارك دكتور وليد قانوش في العديد من المعارض الخاصة، أبرزها: "معرض بقصر التذوق بسيدي جابر بالإسكندرية 2006، رئاسة الإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني بوزارة الثقافة معرض (الأسود والألوان) بمركز الإسكندرية للإبداع 2008، معرض (متنوعات) بقاعة متحف كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية 2010، معرض (مساحة من الحرية) بقاعة متحف كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية 2011، معرض بقاعة (الحسين فوزي) بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك أكتوبر 2012، معرض (التناقضات) بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية أكتوبر 2015، معرض (أعمال صغيرة من مجموعة الألف حالة) بقاعة العروض الرئيسية بمبنى كلية الفنون الجميلة مايو 2017، معرض (ظل امرأة) بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية نوفمبر 2017، معرض (مسارات البهجة) بجاليري ضي بالمهندسين ديسمبر 2018، معرض بعنوان (هرم وقمر وشجر) بجاليري (النيل) بالزمالك سبتمبر 2021.

أما المعارض الجماعية المحلية، أبرزها صالون شباب الإسكندرية بأتيليه الإسكندرية 1993- 1994، معرض ستة مصورين مصريين شباب بالمركز الثقافي الإيطالي، وغيرها من المعارض الدولية.

خالد سرور قسم التصوير كلية الفنون الجميلة الدكتور وليد قانوش الدكتورة نيفين الكيلاني

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وائل لطفي

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