الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشيخ يحتفظ بالصدارة.. ترتيب هدافى الدورى بعد فوز الزمالك على بيراميدز

أحمد الشيخ يحتفل
أحمد الشيخ يحتفل مع زملائه بهدفه في مرمى الداخلية

دعم أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة تواجده في صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء المباريات الأربع التي أقيمت اليوم وأسفرت عن فوز الزمالك على بيراميدز بهدف وطلائع الجيش على المصري 3-1 وغزل المحلة على الداخلية 2-1 وتعادل سموحة مع المقاولون بدون أهداف.

أحمد الشيخ سجل هدفا في مرمى الداخلية ورفع رصيده إلى خمسة أهداف متقدما بفارق هدفين عن التونسي رفيق كابو مهاجم انبي وخالد قمر مهاجم طلائع الجيش وسجل كل منهما  ثلاثة أهداف.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 

  1. أحمد الشيخ " غزل المحلة " 5 أهداف .
  2. التونسي رفيق كابو " انبي " 3 أهداف .
  3. كريم فؤاد " الأهلي " هدفان .
  4. أحمد سيد زيزو وإمام عاشور وأحمد أبوالفتوح " الزمالك " ولكل منهما هدفان .
  5. النيجيري أوستن أموتو " الاتحاد السكندري " هدفان .
  6. الجزائري عبد الرحيم دغموم " المصري " هدفان .
  7. مصطفى فتحي " بيراميدز "  هدفان .
  8. المغربي أحمد بلحاج  ومحمد حمدي زكي " أسوان " ولكل منهما هدفان .
  9. كريم بامبو ومحمد هلال " البنك الأهلي " لكل منهما هدفان .
  10. رجب نبيل " سيراميكا كليوباترا " وكريم طارق " طلائع الجيش " ولكل منهما هدفان  .

 ويتساوى 60 لاعبا في رصيد هدف واحد لكل منهم وهم شادي حسين والتونسي علي معلول ومحمد شريف وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وعمرو السولية والجنوب إفريقي بيرسي تاو والبرازيلي برونو سافيو " الأهلي " والبنيني سامسون أكينولا والتونسي سيف الجزيري وعمرو السيسي ويوسف أسامة نبيه ومصطفى شلبي  " الزمالك " وحازم مرسي وباسم مرسي وباهر المحمدي " الإسماعيلي " وإبراهيم حسن وهشام صلاح وخالد صبحي ومروان عطية " الاتحاد السكندري " ومروان حمدي وأحمد الشيخ  ومحمد عبد اللطيف جريندو " المصري " ومحمود صابر والجنوب إفريقي فخري لاكاى ورمضان صبحي والتونسي فخر الدين بن يوسف " بيراميدز " والنيجيري صديق أوجولا والغيني أليا سيلا والغاني بنجامين بواتينج " سموحة" والنيجيري جابريل أوروك والمالاجاشي باولن فوافي ومعاذ الحناوي "غزل المحلة" وعمر السعيد والغيني حاجي باري وأحمد عاطف ومهند لاشين والكاميروني جوزيف جوناثان " فيوتشر " والإيفواري رزاق سيسيه ومحمود قاعود  " البنك الأهلي " وأحمد كالوشا ويوسف لبيب ومحمد عبد العاطي  " انبي " وأحمد عبد العزيز مودي وأحمد شريف والجزائري رزقي حمرون ورامي صبري " فاركو " وميدو جابر والنيجيري جون إيبوكا وأحمد ياسر ريان  ومحمد عادل والمغربي عبد الكبير الوادي " سيراميكا كليوباترا "  وفادي فريد وعبد الرحمن خالد والأوغندي جوزيف أوشايا " المقاولون " وأحمد متعب ومحمد شحاتة " طلائع الجيش " والنيجيري فانوم الفريد ومصطفى فوزي وسمير فكري " الداخلية " .

وهناك هدفان جاءا عن طريق النيران الصديقة وسجلهما شريف رضا لاعب سموحة في مرمى فريقه بطريق الخطأ في مباراة الزمالك في الأسبوع الأول وأحمد هاني مدافع سيراميكا كليوباترا في مرمى فريقه في مباراة البنك الأهلي في  الأسبوع الرابع.

 

هدافي الدوري المصري الممتاز احمد الشيخ التونسي رفيق كابو كريم فؤاد أحمد سيد زيزو

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