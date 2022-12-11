أول تعليق من عمر كمال بعد تغريمه 50 ألف جنيه

وجه عمر كمال الشكر للمطرب مصطفى كامل ونقابة الموسيقيين بعد انتهاء التحقيق معه، مساء الأحد، بسبب قيامه بإحياء عدد من الحفلات الغنائية خارج مصر دون استخراج تصريح.

ونشر عمر كمال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتاعي "فيسبوك" صورة برفقة مصطفى كامل من داخل نقابة الموسيقيين، وهو ممسك بالكارنيه الخاص به بعد انتهاء التحقيق معه وعلق عليها قائلا: "الحمد لله شكرا لنقابتي ولسيادة النقيب المحترم".

وقامت نقابة المهن الموسيقيية بالتحقيق مع المطرب عمر كمال، الأحد بمقر النقابة، وذلك بعد أن أحالته للتحقيق ووقفه عن الغناء بسبب قيامه بإحياء عدد من الحفلات الغنائية خارج مصر دون استخراج تصريح لإقامة هذه الحفلات من النقابة وإحيائه عددًا من الحفلات دون الالتزام بميثاق نقابة الموسيقيين، وانتهى التحقيق مع عمر كمال بتغريمه 50 ألف جنيه مصري والتصالح مع النقابة.

كان كمال قد أحيا حفلاً غنائيًا، السبت الماضى، في دبى وأكد مؤخرًا أنه أحيا الكثير من الحفلات والأفراح خلال موسم الصيف، قائلا: "عملت حفلات وأفراح كتير في موسم الصيف، ومش بحب أسافر في الصيف خارج مصر، لأن الموسم يكون مكتظا بالحفلات، ولكن في الشتاء بلف العالم".

كما أحيا حفلا غنائيا الأيام الماضية بالدوحة بقطر على هامش فعاليات مونديال كأس العالم المقام بقطر 2022 وشاركه في الحفل مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا.

وأصدرت المهن الموسيقية بيانًا رسميًا تعلن فيه إيقاف عمر كمال جاء فيه: "قررت نقابة المهن الموسيقية وقف التصريح السنوي للعضو عمر محمد كمال، لحين التحقيق معه".

ويعود قرار الوقف إلى عدم التزام كمال باستخراج تصريح للغناء بالخارج من قبل النقابة وذلك قبل سفره وإحياء حفله الغنائي الأخير، ومن المقرر إجراء التحقيق معه قبل إقرار العقوبة المنصوص عليها.