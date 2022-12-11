الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أول تعليق من عمر كمال بعد تغريمه 50 ألف جنيه

عمر كمال ومصطفى كامل
عمر كمال ومصطفى كامل

وجه عمر كمال الشكر للمطرب مصطفى كامل ونقابة الموسيقيين بعد انتهاء التحقيق معه، مساء الأحد، بسبب قيامه بإحياء عدد من الحفلات الغنائية خارج مصر دون استخراج تصريح.

ونشر عمر كمال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتاعي "فيسبوك" صورة برفقة مصطفى كامل من داخل نقابة الموسيقيين، وهو ممسك بالكارنيه الخاص به بعد انتهاء التحقيق معه وعلق عليها قائلا: "الحمد لله شكرا لنقابتي ولسيادة النقيب المحترم".

وقامت نقابة المهن الموسيقيية بالتحقيق مع المطرب عمر كمال، الأحد بمقر النقابة، وذلك بعد أن أحالته للتحقيق ووقفه عن الغناء بسبب قيامه بإحياء عدد من الحفلات الغنائية خارج مصر دون استخراج تصريح لإقامة هذه الحفلات من النقابة وإحيائه عددًا من الحفلات دون الالتزام بميثاق نقابة الموسيقيين، وانتهى التحقيق مع عمر كمال بتغريمه 50 ألف جنيه مصري والتصالح مع النقابة.

كان كمال قد أحيا حفلاً غنائيًا، السبت الماضى، في دبى وأكد مؤخرًا أنه أحيا الكثير من الحفلات والأفراح خلال موسم الصيف، قائلا: "عملت حفلات وأفراح كتير في موسم الصيف، ومش بحب أسافر في الصيف خارج مصر، لأن الموسم يكون مكتظا بالحفلات، ولكن في الشتاء بلف العالم".

كما أحيا حفلا غنائيا الأيام الماضية بالدوحة بقطر على هامش فعاليات مونديال كأس العالم المقام بقطر 2022 وشاركه في الحفل مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا.

وأصدرت المهن الموسيقية بيانًا رسميًا تعلن فيه إيقاف عمر كمال جاء فيه: "قررت نقابة المهن الموسيقية وقف التصريح السنوي للعضو عمر محمد كمال، لحين التحقيق معه".

ويعود قرار الوقف إلى عدم التزام كمال باستخراج تصريح للغناء بالخارج من قبل النقابة وذلك قبل سفره وإحياء حفله الغنائي الأخير، ومن المقرر إجراء التحقيق معه قبل إقرار العقوبة المنصوص عليها.

عمر كمال مصطفى كامل المطرب الشعبي عمر كمال نقابة الموسيقيين نقيب الموسيقيين مصطفى كامل نقيب الموسيقيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

«هتكوا عرض الزوج» حيثيات الحكم تكشف تفاصيل جريمة بولاق الدكرور

لجنة بالأمم المتحدة تؤكد معظم البلدان تواجه تحديات في الصحة البيئية

أول تعليق من عمر كمال بعد تغريمه 50 ألف جنيه

القبض على «أبو كيان» صاحب «إعلان المخدرات»

«أوابك»: شتاء 2023 سيكون الأسواء على الدول الأوروبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

لواء.حمدى البطران

مونديال العرب

جمال-أسعد

الدولار وانفجار الأسعار

لواء. محسن الفحام

المرأة.. والأسرة المصرية

أحمد الصغير

حول المشهد الضريبى الأخير!

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطيني حاول الشاباك تجنيده فأصبح عميلاً مزدوجا لـ "حماس".. ما القصة؟

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية