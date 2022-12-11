الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

محمد صلاح يهدر ركلة جزاء في خسارة ليفربول من ليون وديًا

ليفربول وليون
ليفربول وليون

خسر فريق ليفربول الإنجليزي على أولمبيك ليون الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الأحد، في كأس سوبر دبي.

افتتح البرتغالي فابيو كارفايو التسجيل لـ ليفربول في الدقيقة الأولى.

وأهدر محمد صلاح فرصة تعزيز النتيجة لـ ليفربول، بإضاعته ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 14.

واستطاع ألكسندر لاكازيت تعديل النتيجة لـ ليون في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

وخرج محمد صلاح مُستبدلًا بزميله ستيوارت في الدقيقة 62.

وسجل باركولا ثاني أهداف ليون في الدقيقة 65، قبل أن يعود لاكازيت لتسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 83، مهديًا الانتصار لفريقه.

 

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: كيلهير

خط الدفاع: جيمس ميلنر، جويل ماتيب، جو جوميز، أندي روبرتسون

خط الوسط: بيجيتش، تياجو ألكانتارا، هارفي إليوت

خط الهجوم: كارفيليو، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح

 

لويس دياز يغيب عن ليفربول حتى مارس 2023

ووفقًا لما ذكرته الشبكة «ليفربول إيكو» الإنجليزية، فإن لويس دياز شعر ببعض الآلام في ركبته أثناء مشاركته في تدريبات ليفربول خلال الأيام القليلة الماضية، مُشيرة إلى أن اللاعب خضع للمزيد من الفحوصات الطبية، والتي أكدت حاجته للخضوع إلى عملية جراحية عاجلة.

من جانبها، أكدت صحيفة «التايمز» البريطانية، فإن لويس دياز سيخضع إلى عملية جراحية، بعد تعرّضه لانتكاسة أثناء تعافيه من إصابة بالركبة.

وأفادت الصحيفة البريطانية في تقريرها، بـأن لويس دياز سيغيب عن الملاعب حتى شهر مارس من العام المقبل 2023.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

و يلتقي ليفربول فريق ميلان الإيطالي وديًا، يوم الجمعة المقبل الموافق 16 ديسمبر، في الخامسة والنصف مساءً.

وتأتي المواجهتان الوديتان في إطار استعدادات ليفربول لاستئناف نشاط بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، عقب انتهاء منافسات كأس العالم 2022، المُقامة حاليًا في قطر.

وتُقام النسخة رقم 22 الحالية من بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

 

ليفربول ليون سوبر دبي محمد صلاح أولمبيك ليون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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