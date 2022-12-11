المؤبد لعصابة الاتجار بالمواد المخدرة فى القليوبية

عاقبت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات بنها عصابة مكونة من 7 متهمين، بالسجن المؤبد، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة (الهيروين والحشيش) وحيازة أسلحة نارية، بمركز طوخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، ومحمد عبدالمعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات.

وكشف أمر الإحالة الخاص عن أن المتهمين «محمد ص»، عامل بمزرعة، و"محمد ا"، عامل بمزرعة، و"محمود و"، عامل بمزرعة، و"عمرو م"، مالك مزرعة، و"عبدالناصر ه"، عامل بمزرعة، و"رقية ج"، عاملة بمزرعة، و"شوق ا"، عاملة بمزرعة، وجميعهم مقيمون بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم ضبطهم بمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، ألفوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا يتزعمه المتهم الأول بقصد الاتجار في الجواهر المخدرة.