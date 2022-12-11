سقط مغشيا عليه فى ترعة فمات غرقا بكفر الشيخ

لقى فلاح مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه في مياه ترعة مغشيًا عليه، بعدما انهار عليه حفر خلال تركيبه ماسورة لري الأرض الزراعية في إحدى القرى التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ.

البداية بتلقي غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بلاغًا بسقوط فلاح يقيم بإحدى القرى التابعة لمركز بيلا، مغشيًا عليه في مياه ترعة وتوفي، وبتوقيع الكشف الطبي على المتوفى بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب وفاته إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في وفاته.

كشف البلاغ الوارد للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، أن المتوفى، خلال عمله بتركيب ماسورة لتوصيلها بساقية من أجل توفير المياه لري الأرض الزراعية، انهار عليه حفر، ما أدى إلى سقوطه مغشيًا عليه في مياه ترعة مجاورة لأعمال الحفر، أسفرت عن مصرعه غرقًا.