الأحد 11 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أفضل أفكار لهدايا الكريسماس الصغيرة والرخيصة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عيد الميلاد هو موسم العطاء، وقريبًا، ستتبادل العائلة والأصدقاء في جميع أنحاء العالم الهدايا حول شجرة عيد الميلاد احتفالًا بموسم الأعياد.

وبحسب موقع healthnews يمكن أن تساعدك هدايا عيد الميلاد الصغيرة، جنبًا إلى جنب مع بعض هدايا العطلات المناسبة للميزانية، على إنفاق مبلغ معقول هذا العام، نظرا للأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم الآن.

ولتقوية روابط العلاقات بين الأسرة والأصدقاء والأحباب وزملاء العمل، وعملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أخلاقنا الجميلة"، نقدم لكم أفضل أفكار الهدايا الصغيرة والرخيصة لعيد الميلاد.

أفضل أفكار الهدايا الصغيرة والرخيصة لعيد الميلاد

لا يجب أن تكون هدايا الكريسماس كبيرة ومكلفة لتكون رائعة، فيمكن أن تنتهي الهدية الصغيرة المدروسة بكونها مفضلة في العطلة.

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وأفضل هدايا عيد الميلاد الصغيرة لا تُنسى وممتعة، أو حتى عناصر مفيدة يمكن لأحبائك استخدامها يوميًا، وإليك بعض الهدايا الصغيرة والصديقة للميزانية لموسم العطلات، وكلها أقل من 500 جنيه.

 

1. كرات ثلجية للوجه

كرات ثلجية للوجه هي طريقة بسيطة ومناسبة للميزانية لترقية أي روتين للعناية بالبشرة، إنها هدية عيد الميلاد الصغيرة الرائعة للنساء في حياتك أو لأي شخص مهتم ببشرة خالية من العيوب والرعاية الذاتية.

يمكنك الاحتفاظ بهذه الكرة الأرضية في الثلاجة للحصول على إحساس بالبرودة، خاصة أنها تمتلئ من الداخل بالجلسرين والماء، ولا توجد بها أي مواد كيميائية ضارة.

2. مكبر صوت بلوتوث محمول

مكبر الصوت المحمول هو هدية عيد الميلاد الصغيرة الرائعة للأصدقاء أو أفراد الأسرة الذين يتمتعون بالذكاء التكنولوجي أو لمحبي الموسيقى.

بالتزامن مع مبادرة «أخلاقنا الجميلة».. ما هي قواعد آداب الزفاف؟

سماعة بلوتوث مع هاتف ذكي

 

إنه صغير ولكنه يحتوي على قوة صوت رائعة تبلغ 15 وات، ومقاوم للأمطار ومقاوم للغبار، لذا يمكنك إحضاره إلى أي مكان تقريبًا، وتتيح لك هذه السماعة توصيل اثنين من مكبرات الصوت التي تعمل بالبلوتوث في نفس الوقت.

 

3. حاملات وعاء الكروشيه

تعتبر حاملات الأواني الكروشيه فكرة هدية رائعة للغاية للطهاة المنزليين أو الخبازين أو لمجرد شخص يتمتع بالديكور المتماسك.

إنها مصنوعة من خيوط قطنية ناعمة بدلاً من الأقمشة القاسية، ومتعددة الاستخدامات، ويمكن تعليقها كديكور حائط ملون.

 

4. بطانية من النوع الثقيل

البطانية كبيرة الحجم على شكل قميص يمكن ارتداؤها تناسب البالغين أو الأطفال، إنها فكرة رخيصة لهدية عيد الميلاد يمكن أن تستمر لفترة طويلة.

5. النعال الخف قسط

النعال هو هدية عيد الميلاد الصغيرة المثالية للآباء الذين يتطلعون إلى أن يكونوا أكثر راحة، فهذه الأحذية لديها تقنية منع الرائحة، ويمكن ارتداءها في العمل أو للاسترخاء في المنزل.

 

6. وسادة سفر قابلة للنفخ

وسادة رقبة السفر القابلة للنفخ هي هدية عيد الميلاد الصغيرة الجيدة للمسافرين الدائمين، وتشير الدراسات إلى أن وسادات الرقبة تساعد في تحسين آلام الرقبة أثناء النوم، ويقلل إجهاد الرقبة في الرحلات الطويلة.

يستغرق نفخ وسادة السفر 30 ثانية فقط، ويحتوي هذا الإصدار الجديد على زر تضخه للتضخم.

 

ما هي أفضل هدايا الكريسماس الصغيرة لزملاء العمل؟

يقضي الكثير منا نصف أيامنا مع زملاء العمل، ولا عجب أن يصبح زملاء العمل في كثير من الأحيان من أقرب أصدقائنا.

إليك بعض الأفكار الرائعة حول هدايا عيد الميلاد لتُظهر لزملائك في العمل أنك تهتم بموسم العطلات هذا.

 

عشب داخلي صغير أو أطقم نباتية يمكنهم وضعها على مكاتبهم.

صورة مؤطرة لكما في نزهة ودية أو حدث عمل.

أكواب مضحكة لقهوة الصباح أو الشاي.

تقويم مكتبي رائع.

قلم فاخر سيصبح بسرعة المفضلة لديهم.

زجاجة ماء جالون لتذكير زميلك في العمل بالبقاء رطبًا.

هدايا عيد الميلاد الرخيصة لا يجب أن تبدو رخيصة أو تشعر بأنها رخيصة، ويمكن أن تكون عناصر ذات جودة عالية أو حتى أدوات تخزين ممتعة، وطالما أنك تتسوق بعناية، فإن شراء هدية عيد الميلاد المدروسة وغير المكلفة يعد دائمًا فكرة جيدة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

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